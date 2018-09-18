İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçı Haniyeh Aeini'nin "Divane" adlı resim sergisi 10 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının akrilik eserlerinin yer aldığı sergi, Nişantaşı'ndaki Galeri Eksen'de görülebilecek.

Aeini'nin güzellik, gerçeklik ve ben kavramlarını irdelediği eserlerinden oluşan sergi, 31 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

