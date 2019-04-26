Aeropostale, Boyner mağazalarında yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Amerika'nın genç giyim markalarından Aaropostale, yeni koleksiyonu ile Boyner mağazalarında yer almaya başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sadece Boyner mağazalarında satışa sunulan Aeropostale, ilkbahar-yaz sezonuna yönelik yeni koleksiyonuyla raflarda yerini aldı.

Dünya çapında 900'e yakın lokasyonu bulunan Aeropostale, özellikle lise ve üniversite öğrencileri tarafından favori markaları arasında gösteriliyor.

Aeropostale'nin yeni sezon koleksiyonunda oversize sweatshirt'ler, boyfriend jean'ler, logolu tasarımlar, çiçek desenli elbiseler gibi parçalar dikkati çekerken, markanın mayo koleksiyonu da kısa bir süre sonra Boyner mağazalarından satın alınabilecek.

