Olumlu sonuçlar alınan projenin ilk etapta üniversite geneline yaygınlaştırılması, daha sonra diğer üniversitelerde tavsiye edilmesi için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sunulması planlanıyor.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Modeli Projesi'ni, kalite çalışmaları sürecinin bir parçası olarak planladıklarını söyledi.

Türkiye'ye model olarak sunulabilecek bir çalışma yaptıklarını belirten Karakaya, eğitim sisteminde olması gereken mesleki yeterlilik konusunda girdiyi, süreci ve çıktıyı hesap eden bir sistem kurduklarını ifade etti.

Türkiye'de ilk defa girdi ve çıktıyı eğitim öğretim içerisinde hesaba katan ve çetelesini tutan üç aşamalı bir programın geliştirildiğine işaret eden Karakaya, bu çerçevede öğrencinin üniversiteye girişinden, verilen eğitim sürecine ve çıktığında edindiklerine kadar bir dizi ölçmenin söz konusu olduğunu kaydetti.

Karakaya, projenin işleyişiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Mesleki beceriler anlamında bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere dört düzey eğitimle kaliteli insan yetiştiririz. Biz öncelikle sınıf eğitiminde bu programı düzenledik. Daha sonra bu dörtlü süreci çalıştıracak bir online mekanizma oluşturduk. Bu mekanizma içerisinde eğitim öğretimi verecek 130 hocamızı bizzat bu programı çalıştırmak üzere eğittik. Daha sonra girdiyi çıktı ile kontrol edecek bir ölçme birimi geliştirdik. Bu mekanizmada başlangıçtaki bilgi, analiz, sentez ve değerlendirmeyi süreçlerde eğitimle gerçekleştirip ölçümleri yapacağız. Türkiye yeterlilikleri çerçevesindeki temel amaçların oluşturduğu insanı yetiştirmek için artık elimizde bir mekanizma var."