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AEÜ'den öğretmen adaylarına yönelik "yeterlilik ölçüm" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önceki yeterliliklerinin ölçülebilmesine olanak sağlayacak proje geliştirdi - Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: "İnşallah sonuçları olumlu olduğunda Türkiye için yeni bir yeterlilik temelli eğitim sistemi kurmuş olacağız çünkü temel problemimiz diplomalarının yeterliliği karşılayamıyor olması"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ), toplumun şekillenmesinde çok önemli görevler üstlenen öğretmenlerin, mesleğe başlamadan önceki son eğitim kademesinde yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla proje geliştirdi.

Öğretmen adaylarının yeterliliklerinin ölçülmesi ve bu kapsamda kalite güvence sistemi oluşturulması amacıyla hazırlanan "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Modeli Projesi"nin pilot uygulaması, bu yıl eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde başlatıldı.

Olumlu sonuçlar alınan projenin ilk etapta üniversite geneline yaygınlaştırılması, daha sonra diğer üniversitelerde tavsiye edilmesi için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sunulması planlanıyor.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri kriterleri dikkate alınarak hazırlanan projeyle, değişen şartlara uyum sağlayabilen, öğrencilerinin katılabileceği etkinlik sayısını artırabilen, öğrenci katılımını sağlamak için farklı yöntemler uygulayabilen, alışkanlıklarını değiştirerek yeni becerileri hayata geçirebilen yenilikçi öğretmenlerin yetişmesi hedefleniyor.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Modeli Projesi'ni, kalite çalışmaları sürecinin bir parçası olarak planladıklarını söyledi.

Türkiye'ye model olarak sunulabilecek bir çalışma yaptıklarını belirten Karakaya, eğitim sisteminde olması gereken mesleki yeterlilik konusunda girdiyi, süreci ve çıktıyı hesap eden bir sistem kurduklarını ifade etti.

Türkiye'de ilk defa girdi ve çıktıyı eğitim öğretim içerisinde hesaba katan ve çetelesini tutan üç aşamalı bir programın geliştirildiğine işaret eden Karakaya, bu çerçevede öğrencinin üniversiteye girişinden, verilen eğitim sürecine ve çıktığında edindiklerine kadar bir dizi ölçmenin söz konusu olduğunu kaydetti.

Karakaya, projenin işleyişiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Mesleki beceriler anlamında bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere dört düzey eğitimle kaliteli insan yetiştiririz. Biz öncelikle sınıf eğitiminde bu programı düzenledik. Daha sonra bu dörtlü süreci çalıştıracak bir online mekanizma oluşturduk. Bu mekanizma içerisinde eğitim öğretimi verecek 130 hocamızı bizzat bu programı çalıştırmak üzere eğittik. Daha sonra girdiyi çıktı ile kontrol edecek bir ölçme birimi geliştirdik. Bu mekanizmada başlangıçtaki bilgi, analiz, sentez ve değerlendirmeyi süreçlerde eğitimle gerçekleştirip ölçümleri yapacağız. Türkiye yeterlilikleri çerçevesindeki temel amaçların oluşturduğu insanı yetiştirmek için artık elimizde bir mekanizma var."

Mevcut sistemde diplomaya endeksli yoğun bir müfredat bulunduğunu, yeterliliğin ise Türkiye'nin temel problemi olduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"İnşallah sonuçları olumlu olduğunda Türkiye için yeni bir yeterlilik temelli eğitim sistemi kurmuş olacağız çünkü temel problemimiz diplomalarının yeterliliği karşılayamıyor olması. Yeterlilik üzerinden test edince çocukta hiçbir eksiklik kalmadı demektir. Esas ölçüm yeri yeterlilik. Bir öğretmenden beklediğimiz nosyona, formasyona sahip olması. Bunu bu sistem sağlatıyor, sağlatmadığı takdirde mezuniyet gerçekleşmiyor. Bu yönüyle tüm fakültelerimize ve üniversitemize bir eğitim modeli olarak genellemesi yapacağız."

Karakaya, eğitimin sonunda yeterlilik ölçümleri yapılan öğrencilere sertifika düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi

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