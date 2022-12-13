Af çıkacak mı? Mahkumlara genel af gelecek mi?

Af düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevinde bulunan 120 bin mahkuma af çıkacak mı? Mahkumlara 2023 yılında genel af gelecek mi? gibi soruların yanıtlaır merak ediliyor. Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkumun Covid-19 izinleri devam ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

MAHKUMLARA GENEL AF GELECEK Mİ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında infaz düzenlemesine ilişkin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, bunun için de 'bilim komisyonu' kurulduğunu dile getirmişti. Bakan Bozdağ, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok. Bu düzenlemeyi uzun vadede düşünüyoruz. Bu konuda bir 'bilim komisyonu' kurduk. Geçen hafta bu komisyonla ilk toplantımızı yaptık. Bilim Komisyonu bizim infaz sistemimizi ele alan bir çalışma yapacak. Seçimden sonra infazla ilgili konularda önemli adımlar atacağız" dedi.

Pandemi sebebi ile açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. İzinde olan mahkumlara yönelik af çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



