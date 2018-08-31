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Af çıkacak mı? MHP'den geri adım yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

Af çıkacak mı? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası kamuoyu uzun zamandır bu soruya yanıt arıyor. AK Parti'den gelen 'gündemimizde yok' açıklamalarına rağmen MHP, geri adım atmayarak hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini dile getiriyor.

Af çıkacak mı? MHP'den geri adım yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in MYK toplantısı sonrasında, “af gündemimizde yok” açıklaması MHP’de de dikkatle izlendi. MHP, af teklifini TBMM’ye sunma konusunda kararlı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, MHP kulislerinde af teklifinin gündeme gelme gerekçelerine bir kez daha vurgu yapılıyor. Cezaevlerindeki kapasite sorunu ile tutuklu ve hükümlü sayısına işaret ediliyor. Koğuşlarda nöbetleşe uyuma ve insan haklarına aykırı şartlara dikkat çekiliyor. Öte yandan cezaevinde 200 bine yakın adli suçlunun terör örgütlerinin etkisi altına girerek, “isyan” başta olmak üzere devleti zora düşürecek olaylar çıkarabileceği ihtimaline vurgu yapılıyor. “Kader mahkumlarının” topluma kazandırılması ve toplumdaki bu beklentinin dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.

Af teklifinin gündeme gelmesiyle birlikte MHP Genel Merkezi ve yöneticilerinin telefonları susmuyor. MHP, af düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda soru yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyadaki tartışma ve yürütülen kampanyalar da yakından izleniyor. Bu talepleri dikkate alan MHP, AK Parti ve diğer muhalefet partileriyle de görüşerek af teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

MHP, hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini dile getiriyor. Halkın taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini savunan MHP, diğer partilerin de belli bir noktaya geleceğine, toplumsal barışa katkı vermekten kaçınmayacağına inanıyor.

"KENDİ TAKDİRLERİ"

Bahçeli’nin af düzenlemesinden vazgeçmelerinin söz konusu olmayacağını, seçim beyannamesinde yer aldığı gibi sonuna kadar, aynı kararlılıkla takibini yapacaklarını dile getirdiği öğrenildi. MHP’nin milletvekili sayısının 50 olduğunu ve yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Bahçeli’nin AK Parti’nin tutumunu ise, “kendi takdirleri” diye değerlendirdiği bildirildi. Bahçeli’nin, “Af konusu toplumsal bir ihtiyaç haline geldi. Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

MHP yönetimi, af teklifini olgunlaştırdıktan sonra Bahçeli’ye sunacak ve son şeklini bu aşamadan sonra verecek. Ardından AK Parti ve diğer partilerle temasa geçecek olan MHP, bir ilerleme kaydedilsin veya edilmesin teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacak.

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MHP ak parti af af çıkacak mı Devlet Bahçeli Ömer Çelik

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
birşekilde suç işleyip hapse düşmüş insanları çıkarmak için bu kadar yırtınıyorsun da, zamanın şartlarında zamanın kanunlarına göre işe başlayıp emekli olmayı hesaplayan vatandaşlarımızı yıllar sonra yasa çıkarıp geçmiş yıllara göre mağdur eden EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR konusunda neden birşey yapmıyosun? BU İNSANLAR SUÇ İŞLEMEDİ, SADECE ÇALIŞTILAR VE EMEKLİLİKLERİ YILLARCA İLERİYE ÖTELENDİ... BUYRUN BURADAN YAKIN...
çıkartın geri adım atmayın. devleti tanımıyan mafya babalarını hırsızları çıkartın.yakışır size
hırsızları uyuşturucu satanları cinayet işleyeni gasp yapanı dışarı çıkarmak serbest diyorsunuz bunun adınıda kader mahkumlarına af koyuyorsunuz. bu halk sızın bu ihanetınızı unutmaz haberınız olsun
ne affı kardeşim zaten sokaklar hiç tekin deil dahada kötüye gider ayak bide af diyorsunuz milleti birbirinemi kırdırmak amacınız
sayın Bahçeli keşke emeklilik yasasında bu kadar karalı olsaydınız niye bu ısrar af diye memleketin hali ortada herkes çeksin cezasını zaten adaletin olmadığı bir ülkede dahada suç işlenmesine sebebi olacaksin
Erken seçim tamam,sırada en önemli konu af.Seni oraya getiren madya babaları, katiller ödedikleri diyetin karşılığını istiyorlar.Sizler ülkesini zerre kadar düşünmeyen canlılarsınız...
Helal olsun.Bir ÇAKICI için af geliyor.
Başını yesin
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