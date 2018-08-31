Af çıkacak mı? MHP'den geri adım yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in MYK toplantısı sonrasında, “af gündemimizde yok” açıklaması MHP’de de dikkatle izlendi. MHP, af teklifini TBMM’ye sunma konusunda kararlı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, MHP kulislerinde af teklifinin gündeme gelme gerekçelerine bir kez daha vurgu yapılıyor. Cezaevlerindeki kapasite sorunu ile tutuklu ve hükümlü sayısına işaret ediliyor. Koğuşlarda nöbetleşe uyuma ve insan haklarına aykırı şartlara dikkat çekiliyor. Öte yandan cezaevinde 200 bine yakın adli suçlunun terör örgütlerinin etkisi altına girerek, “isyan” başta olmak üzere devleti zora düşürecek olaylar çıkarabileceği ihtimaline vurgu yapılıyor. “Kader mahkumlarının” topluma kazandırılması ve toplumdaki bu beklentinin dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.

Af teklifinin gündeme gelmesiyle birlikte MHP Genel Merkezi ve yöneticilerinin telefonları susmuyor. MHP, af düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda soru yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyadaki tartışma ve yürütülen kampanyalar da yakından izleniyor. Bu talepleri dikkate alan MHP, AK Parti ve diğer muhalefet partileriyle de görüşerek af teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.