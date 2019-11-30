Af Örgütü Diyarbakır’dan Dört Ülkeye Seslendi

Uluslararası Af Örgütü İran, Filipinler, Yunanistan ve Çin’deki insan hakları ihlallerin son bulması için Diyarbakır’dan çağrı yaptı. Örgüt, vatandaşlara da bu ülkelerin liderlerine mektup yazmaları çağrısında bulundu.

Af Örgütü tarafından düzenlenen en büyük küresel kampanyalardan "Haklar İçin Yaz" bu kez Diyarbakır’da düzenlendi. Örgüte mensup aktivistler, insan hakları ihlal edilen kişilerle dayanışmak ve hak mücadelelerine destek vermek için bir araya gelerek mektuplar ve mesajlar yazıyor, yetkililere imzalar yolluyor.

Aktivistler, bu kez 4 ülkedeki 4 olaya dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan yaptığı açıklamada şu olaylara dikkat çekti:

"İran’da zorunlu başörtüsü yasalarına karşı başörtüsünü çıkarıp kadınlara çiçek dağıttığı için 16 yıl hapis cezası alan kadın hakları savunucusu Yasmin için buradayız. Filipinler’de iklim değişikliğinin feci etkilerine karşı mücadele eden Marinel için buradayız. Yunanistan’da mülteci hakları için mücadele eden ve insanların hayatlarını kurtardıkları için 25 yıla kadar hapis cezası istenen Sarah ve Sean için buradayız. Ailesinden koparılıp zorla Çin’de alıkonulan İlyas Rahman için buradayız.”