Af Örgütü: Fransa'daki gözaltılar "keyfi"

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın başkenti Paris'te Aralık ayında "yeni güvenlik yasasına" ve polis şiddetine karşı gerçekleştirilen gösterilerde polisin gözaltı "keyfi" tutuklamalar yaptığını açıkladı.

12 Aralık günü, Fransız polisinin Paris'te gözaltına aldığı 142 kişiden "yaklaşık yüzde 80'ine bir suçlama yöneltilmediğini" söyleyen örgüt, bu durumun "keyfi alıkoyma ve diğer insan hakları ihlalleri" konusunda endişe yarattığını ifade etti.

Gözaltı işlemlerinin "muğlak" yasalara dayandığını belirten Af Örgütü örnek olarak bir kişinin "şiddet planlama hedefindeki bir gruba dahil olduğu" gerekçesiyle alındığını kaydetti. Örgüt, gözaltına alınanlardan sadece ikisinin, şiddet niyetinde olduklarına işaret eden objeler taşıdığını açıkladı.

"Gerçekleşmeyen suç cezalandırıldı"

Örgütten Anne-Sophie Simpere, polisin müdahalesinin ayrım gözetmeden herkesi gözaltına alma tutumu olduğunu ve "bir eylemin daha gerçekleşmeden cezalandırıldığını" söyledi.

Aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan gösteriler polis operasyonlarının ve gözaltı işlemlerinin video kaydına alınmasını suç sayan yeni güvenlik yasasına karşı yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, protestolarda yaklaşık 3 bin polis memuru görevlendirilmişti.