Af Örgütü: Geçen yıl 483 kişi idam edildi

En fazla idam İran'da gerçekleştirilirken, ABD'de 17 yıl aradan sonra 10 kişinin idam cezası infaz edildi.Küresel koronavirüs salgınına rağmen 2020'de en az 18 ülkede idam cezası infaz edildi. Uluslararası Af Örgütü'nün Çarşamba günü açıkladığı rapora göre, geçen yıl dünyada en az 483 kişi idam edildi. Raporda, idam edilen kişilerin sayılarının 2019'a kıyasla yüzde 26 az olduğu belirtildi. Rapora göre, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerde bir önceki yıla göre daha az idamın infaz edilmesi, Bahreyn, Belarus, Japonya, Pakistan, Singapur ve Sudan'da ise 2020'de idam cezası uygulanmaması bu düşüşte etkili oldu.

Raporda, dünya genelinde tespit edilen 483 idamın son 10 yılın en düşük sayısı olduğu, ancak sayının yine de endişe verici düzeyde yüksek olduğu ifade edildi. Bazı ülkelerde infaz edilen idam cezalarının sayısının geçen yıllara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Af Örgütü, Mısır'da idam edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre üç kat fazla olduğunu belirtti. İdam edilenlerin en 23'ünün siyasi nedenlerle idam edildiği kaydedildi.