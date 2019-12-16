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Af Örgütü: İran'daki protestolarda 300'ü aşkın kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

Geçen ayki eylemlerde en az 304 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Af Örgütü, hayatını kaybedenlerin çoğunun İran güvenlik güçlerince, baş, kalp ve diğer hayati organlarından vurulduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, İran’da geçen ay başlayan hükümet karşıtı gösterilerde en az 304 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu rakam, aynı kuruluş tarafından daha önce açıklanan rakamdan çok daha yüksek. Af Örgütü bu ay başında, 15-18 Kasım arasındaki eylemlerde en az 208 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Eylemler geçen ay ülkenin çeşitli kent ve kasabalarında benzin fiyatlarındaki ani artışa tepki sonucu başlamış ve yaklaşık dört gün sürmüştü. Olaylar boyunca İran makamları, internete erişimi de durdurmuştu.

Pazartesi günü yapılan açıklamada Af Örgütü, İran güvenlik güçlerinin silahsız eylemcilere ateş açtığını ve bazılarını öldürdüğünü kaydetti. Londra merkezli örgüt, güvenlik güçlerinin binlerce eylemcinin yanı sıra gazeteci, insan hakları savunucusu ve öğrenciyi de gözaltına aldığını kaydetti.

Tahran hâlâ eylemlerin boyutuna ilişkin bir istatistik yayınlamış değil. Buna rağmen hükümet, ateş açıldığını ve bazı eylemcilerin öldüğünü kabul etti. İran devlet televizyonu, öldürülen kişileri "isyancı” olarak nitelendirmişti.

Uluslararası Af Örgütü’nün kayıt altına aldığı ölümlerin büyük çoğunluğunun baş, kalp ve hayati organlardan vurulma sonucu gerçekleştiği belirtiliyor. Öldürülenler arasında Şiraz kentinde okuldan eve dönerken öldürülen 15 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve yeni yaptırımlar getirmesinden bu yana, İran riyali yüksek seviyede değer kaybetti. Fiyatlardaki yükselişe rağmen İran’da benzin dünyadaki en ucuz fiyatlardan birine sahip olmayı sürdürüyor.

AP/BÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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