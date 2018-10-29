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Af Örgütü: 'Kaşıkçı İçin Gösterilen Gayret Türk Vatandaşları İçin de Gösterilmeli'

29.10.2018 23:27 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2016'daki darbe girişiminden sonra görevlerinden ihraç edilen yüzbinden fazla kamu çalışanı, hala adaletin yerini bulmasını bekliyor

Af Örgütü: 'Kaşıkçı İçin Gösterilen Gayret Türk Vatandaşları İçin de Gösterilmeli'

Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2016'daki darbe girişiminden sonra görevlerinden ihraç edilen yüzbinden fazla kamu çalışanı, hala adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Örgüt, hükümetin kamu çalışanlarının toplu şekilde görevden uzaklaştırılmasını haklı çıkaracak kanıtları çoğu kez ortaya koymayı başaramadığını kaydediyor.

Darbe girişiminden bu yana çok sayıda gazeteci ve insan hakları savunucusu da hapse atıldı.

Hükümet, uluslararası baskılar üzerine OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurdu. Komisyon şimdiye kadar 125 bin başvuru aldı. Ancak bunların sadece üçte birinden azı işlemden geçirildi. Başvuruların onda birinden daha azı sonuçlandırıldı.

Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesi ise tüm dikkatleri gazetecilerin hedef alınması üzerinde topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cinayeti kınadı ve adalet çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da cinayete kurban gitmesine ilişkin tam kapsamlı bir soruşturma yapılması talebinde bulunan hükümetin kendi vatandaşlarını da adaletten mahrum bırakmaması gerektiğini savunuyor.

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