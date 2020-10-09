Af Örgütü: Kavala'ya yönelik adaletsizlik utanç verici

Af Örgütü suçlamaların "intikam amaçlı" olduğu tepkisinde bulundu.Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada geçen Şubat ayında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak başka bir soruşturma kapsamında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında dün açıklanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, Kavala'ya yönelik suçlamaların "intikam amacı" taşıdığının açıkça görüldüğünü belirterek Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofis Direktörü Nils Muiznieks tarafından yapılan açıklamada "Bir kez daha, Türkiye'ye, Osman Kavala’yı cezaevinden serbest bırakarak, intikam amacı taşıdığı açıkça görülen suçlamaları düşürmesi çağrısı yapıyoruz ve Türkiye’yi Kavala’nın maruz kaldığı bu utanç verici adaletsizliğe son vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 64 sayfalık ikinci iddianamede Kavala ve aynı dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Ortadoğu uzmanı Henri Jak Barkey'e "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle hareket ettikleri" ve "15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları" ileri sürülerek TCK'nın 309 ve 328'inci maddeleri kapsamında "anayasal düzeni değiştirme" ve "casusluk" suçlamaları yöneltilmişti.