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Af Örgütü: Kavala'ya yönelik adaletsizlik utanç verici

09.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan ikinci iddianameye tepkiler sürüyor.

Af Örgütü suçlamaların "intikam amaçlı" olduğu tepkisinde bulundu.Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada geçen Şubat ayında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak başka bir soruşturma kapsamında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında dün açıklanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, Kavala'ya yönelik suçlamaların "intikam amacı" taşıdığının açıkça görüldüğünü belirterek Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofis Direktörü Nils Muiznieks tarafından yapılan açıklamada "Bir kez daha, Türkiye'ye, Osman Kavala’yı cezaevinden serbest bırakarak, intikam amacı taşıdığı açıkça görülen suçlamaları düşürmesi çağrısı yapıyoruz ve Türkiye’yi Kavala’nın maruz kaldığı bu utanç verici adaletsizliğe son vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 64 sayfalık ikinci iddianamede Kavala ve aynı dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Ortadoğu uzmanı Henri Jak Barkey'e "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle hareket ettikleri" ve "15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları" ileri sürülerek TCK'nın 309 ve 328'inci maddeleri kapsamında "anayasal düzeni değiştirme" ve "casusluk" suçlamaları yöneltilmişti.

Kavala ve Barkey hakkında TCK'nın 328'inci maddesi uyarınca 20 yıla kadar, TCK'nın 309'uncu maddesi uyarınca da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

"Casusluk suçlaması temelsiz"

Af Örgütü adına Muiznieks tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala'ya yöneltilen "casusluk" suçlamasının "temelsiz" olduğu belirtilerek "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) geçen Aralık ayında verdiği kararla Osman Kavala’nın uzun süreli tutukluluğunun hukuka aykırı olduğuna ve 'art niyet' taşıdığına hükmetti. Buna rağmen Türkiye, bu bağlayıcı kararı uygulamayarak, Kavala’yı serbest bırakmayı reddediyor" denildi.

AİHM geçen yıl Aralık ayında aldığı kararda Osman Kavala'nın makul şüphe bulunmadan siyasi gerekçelerle tutuklandığına hükmederek tutukluluğun derhal sona erdirilmesini istemişti.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de en son 4 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda Türk hükümetinden Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin AİHM kararının hızla uygulanmasını istemişti.

Türk Anayasa Mahkemesi 29 Eylül’de Kavala hakkında hazırlanan yeni iddianamenin bekleneceğini belirterek Kavala’nın bireysel başvurusunun görüşülmesini ertelediğini açıklamıştı.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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