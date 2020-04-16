Af Örgütü korona ihlalleri konusunda uyardı

Örgüt, özellikle Macaristan, Polonya ve Türkiye’deki duruma dikkat çekti.Uluslararası Af Örgütü, korona krizi döneminde alınan önlemler nedeniyle yaşanan insan haklarının kısıtlamalarına dikkat çekti. Örgüt Avrupa'daki duruma ilişkin açıkladığı yıllık raporda, bazı ülkelerin salgını bahane ederek gerekli olmayan kısıtlamalara da başvurduğunu belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede alınan pek çok önlemin insan sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulanan raporda, ancak bazı devletlerin hukukun üstünlüğünü zayıflatmak, sansür uygulamak ve baskı kurmak için salgından faydalandığı belirtildi.

Bu yönde geçen sene başlayan bazı eğilimlerin kriz döneminde artış gösterdiği kaydedilen raporda özellikle Polonya, Macaristan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı vurgulandı.

Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko, raporla ilgili açıklamasında “Hükümetlerin aldığı önlemler uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine uygun olmalıdır” dedi.

Beeko, küresel bir salgın sırasında insan haklarının korunmasının ayrı bir önem kazandığını da vurguladı.