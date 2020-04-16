HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Af Örgütü korona ihlalleri konusunda uyardı

Af Örgütü korona ihlalleri konusunda uyardı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa'da korona krizi döneminde artan insan hakları kısıtlamaları konusunda uyardı.

Af Örgütü korona ihlalleri konusunda uyardı

Örgüt, özellikle Macaristan, Polonya ve Türkiye’deki duruma dikkat çekti.Uluslararası Af Örgütü, korona krizi döneminde alınan önlemler nedeniyle yaşanan insan haklarının kısıtlamalarına dikkat çekti. Örgüt Avrupa'daki duruma ilişkin açıkladığı yıllık raporda, bazı ülkelerin salgını bahane ederek gerekli olmayan kısıtlamalara da başvurduğunu belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede alınan pek çok önlemin insan sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulanan raporda, ancak bazı devletlerin hukukun üstünlüğünü zayıflatmak, sansür uygulamak ve baskı kurmak için salgından faydalandığı belirtildi.

Bu yönde geçen sene başlayan bazı eğilimlerin kriz döneminde artış gösterdiği kaydedilen raporda özellikle Polonya, Macaristan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı vurgulandı.

Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko, raporla ilgili açıklamasında “Hükümetlerin aldığı önlemler uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine uygun olmalıdır” dedi.

Beeko, küresel bir salgın sırasında insan haklarının korunmasının ayrı bir önem kazandığını da vurguladı.

"Macaristan ve Polonya’da yönetimler krizi fırsat bildi"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa uzmanı Janine Uhlmannsiek, Macaristan’da hükümetin salgını fırsat bilip insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik müdahalelerini sürdürdüğünü söyledi.

Uhlmannsiek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın salgın bahanesiyle sınırsız bir güce sahip olmaya çalıştığını belirtti.

Salgın nedeniyle çıkarılan acil durum yasasıyla Orban, parlamentoyu devredışı bırakabilecek özel yetkilere sahip olmuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Macaristan'ın bu sebeple cezai süreçle karşı karşıya kalabileceğini açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Polonya hükümetini de baskıcı kararlar almak için krizden faydalanmakla suçladı. Ülkede kürtaja yeni kısıtlamalar getiren ve okullarda cinsel eğitimi yasaklayan bir yasa parlamentonun gündeminde. Avrupa'da en sıkı kürtaj düzenlemesinin bulunduğu Polonya'da hazırlanan tasarıyla eşcinsellik de pedofili ile eş tutuluyor.

Salgın öncesinde hükümetin bu yönde çabaları yoğun protestolarla önlenmişti. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle ülkede şimdi protesto gösterileri düzenlenemiyor.

Türkiye'deki infaz düzenleme yasası eleştirildi

Uhlmannsiek, Türkiye'de hapishanelerin aşırı dolu ve hijyen olmaması nedeniyle 90 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlayacak infaz düzenlemesinin mantıklı bir adım olduğunu belirtti.

Ancak Uhlmannsiek, cezaevindeki gazeteci, insan hakları savunucusu ve muhaliflerin bu düzenlemenin dışında tutulduğuna dikkat çekerek düzenlemeyi eleştirdi.

Almanya için uyarılar

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Almanya'nın ise salgınla mücadele ile temel hak ve özgürlükler arasında şimdiye dek iyi bir denge sağlandığı belirtiliyor.

Fakat Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko, toplanma hakkının kısıtlanması göz önünde bulundurularak salgının uzun sürmesi durumunda uzun vadede siyasi görüşlerin kamusal alanda ifade edilebilmesinin mümkün kılınması gerektiğini vurguladı.

dpa/DK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Yeni iddia: Salgını yarasa yiyen sokak köpekleri başlattıYeni iddia: Salgını yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Diğer Haberler
Sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı?

Sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı?

Yeni iddia: Salgını yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı

Yeni iddia: Salgını yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 92, İspanya'da 551 kişi öldü

İki ülkede tablo kötüleşiyor

CNN: Koronavirüs Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildi

'Koronavirüs Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.