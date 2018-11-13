Af Örgütü Myanmar Liderinin Vicdan Elçisi Ödülünü Geri Aldı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi'yi 2009’da verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çekti. Örgütün gerekçesi Suu Kyi’nin bir zamanlar savunduğu değerlere utanç verici şekilde ihanet etmesi.

Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Myanmar liderine hitaben yazdığı 11 Kasım tarihli mektubunda, Suu Kyi'nin Myanmar’da insan hakları, adalet eşitliği korumak için siyasi ve ahlaki otoritesini kullanmaması nedeniyle örgütün yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

8 yıl ev hapsinde tutulan ve görev süresinin neredeyse tamamlayan Myanmar liderinin ayrıca ordunun yaptığı katliamlara karşı bariz duyarsızlığı ve ifade özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlüğüne de mektupta vurgu yapıldı.

"Uluslararası Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi olarak sizden beklentimiz sadece Myanmar'da değil, her yerde karşılaştığınız haksızlıklara karşı konuşma konusunda ahlaki otoritenizi kullanmaya devam etmenizdi" denen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bugün umudu, cesareti ve insan haklarının ölmez savunuculuğunu artık temsil etmediğiniz için derin bir umutsuzluğa düştük. yakinen şahit olduk. Vicdan ElçisiÖdülü sahibi olmanız nedeniyle, Uluslararası Af Örgütü devam ettirdiğiniz statünüzü savunamaz. Bu nedenle sizden bu ödülü derin bir üzüntüyle geri alıyoruz"

Aung San Suu Kyi, 2017'de Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çekti. Suu Kyi, şiddet olaylarına sessiz kalmakla suçlanmıştı.

