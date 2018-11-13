HABER

Af Örgütü Myanmar Liderinin Vicdan Elçisi Ödülünü Geri Aldı

13.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi'yi 2009’da verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çekti. Örgütün gerekçesi Suu Kyi’nin bir zamanlar savunduğu değerlere utanç verici şekilde ihanet etmesi

Af Örgütü Myanmar Liderinin Vicdan Elçisi Ödülünü Geri Aldı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi'yi 2009’da verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çekti. Örgütün gerekçesi Suu Kyi’nin bir zamanlar savunduğu değerlere utanç verici şekilde ihanet etmesi.

Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Myanmar liderine hitaben yazdığı 11 Kasım tarihli mektubunda, Suu Kyi'nin Myanmar’da insan hakları, adalet eşitliği korumak için siyasi ve ahlaki otoritesini kullanmaması nedeniyle örgütün yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

8 yıl ev hapsinde tutulan ve görev süresinin neredeyse tamamlayan Myanmar liderinin ayrıca ordunun yaptığı katliamlara karşı bariz duyarsızlığı ve ifade özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlüğüne de mektupta vurgu yapıldı.

"Uluslararası Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi olarak sizden beklentimiz sadece Myanmar'da değil, her yerde karşılaştığınız haksızlıklara karşı konuşma konusunda ahlaki otoritenizi kullanmaya devam etmenizdi" denen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bugün umudu, cesareti ve insan haklarının ölmez savunuculuğunu artık temsil etmediğiniz için derin bir umutsuzluğa düştük. yakinen şahit olduk. Vicdan ElçisiÖdülü sahibi olmanız nedeniyle, Uluslararası Af Örgütü devam ettirdiğiniz statünüzü savunamaz. Bu nedenle sizden bu ödülü derin bir üzüntüyle geri alıyoruz"

Aung San Suu Kyi, 2017'de Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çekti. Suu Kyi, şiddet olaylarına sessiz kalmakla suçlanmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İki farklı uçağın pilotu UFO gördüğünü iddia etti! İki farklı uçağın pilotu UFO gördüğünü iddia etti!
Beş Yıldır New York’ta Ebru Sanatını ÖğretiyorBeş Yıldır New York’ta Ebru Sanatını Öğretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Michelle Obama'nın kitabından olay açıklamalar

Michelle Obama'nın kitabından olay açıklamalar

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fas Kralı anma töreninde uyuya kalınca Trump sinirlendi!

Fas Kralı anma töreninde uyuya kalınca Trump sinirlendi!

İki farklı uçağın pilotu UFO gördüğünü iddia etti!

İki farklı uçağın pilotu UFO gördüğünü iddia etti!

Beyaz Saray'ın kadınları tırnaklarını gösterdi!

Beyaz Saray'ın kadınları tırnaklarını gösterdi!

İki yıl önce öldüğü açıklanan ünlü şarkıcı aslında hayatta mı?

İki yıl önce öldüğü açıklanan ünlü şarkıcı aslında hayatta mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.