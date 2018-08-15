Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç 13 Ay Sonra Serbest

Naidoo, “Bu sevinç ve rahatlamanın yanında üzüntü, öfke ve keskin bir kararlılık da var. Üzgünüz, çünkü cezaevinde tutulduğu bir yıl boyunca Taner çok şey kaçırdı. Öfkeliyiz, çünkü Taner ve diğer 10 hak savunucusu hakkındaki suçlamalar henüz düşürülmedi. Kararlıyız, çünkü Türkiye’deki insan hakları için ve ağır baskılarla haksız yere hapsedilen insan hakları savunucusu gazetecilerin ve diğerlerinin özgürlüğü için verdiğimiz mücadele sürecek” dedi.

Kılıç’ın tahliye edilmesi için kampanya yapan Uluslararası Af Örgütü’nün Genel Sekreteri Kumi Naidoo, şu anda sevinçli olduklarını Taner Kılıç, ailesine kavuştuğu zaman ise kutlamalara başlayacaklarını söyledi.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar ağır hapis cezası talebiyle yargılanan Kılıç, 31 Ocak 2017’de İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce salıverilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu’nun tahliye kararına itirazının ardından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yapılan itiraz sonucu üst mahkemenin verdiği kararla birkaç saat içinde yeniden tutuklanmıştı.

Amerika’nın Sesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı’nın avukatı Murat Dinçer’e cezaevine giderken ulaştı.

Avukat Dinçer: “Geç de olsa tahliye güzel, dünyaya yumuşama görüntüsü veriliyor”

Müvekkilinin serbest kaldığını ve kendisini İzmir Aliağa Şakran Cezaevi’nde beklediğini belirten Dinçer, Taner Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Avukat Dinçer, “Bugün tesadüf eseri, rutin dosya inceleme günüydü. Biz her inceleme günü öncesi dilekçemizi mahkemeye gönderiyoruz. Daha önceki aylarda dilekçelerimizi dikkate almayan mahkeme bu kez dilekçeleri dikkate alarak tahliye kararı verdi. Bana tamamen konjonktürel bir karar gibi göründü. Dünyaya yumuşama görüntüsü veriliyor. Kararın kendisi henüz UYAP’ta yer almıyor. Karar yazılmadan müzekkere yazılmış. Bu nedenle biz kararı görmeden Taner Kılıç tahliye edildi. Geç de olsa hukukun tecelli etmesi güzel bir şey” dedi.

Taner Kılıç hakkında iddianamede fazla bir suçlama olmadığını en büyük suçlama olan ‘Bylock’ kullandığı iddiasının da üç farklı raporla çökertildiğini ifade eden Murat Dinçer, buna rağmen tahliyenin geciktirildiğini vurguladı.