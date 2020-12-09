Af Örgütü: Pandemi hak ve özgürlüklere darbe indirdi

Raporda Türkiye'de basın özgürlüğünün pandemiden etkilendiğine işaret ediliyor.Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya temsilciliği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle açıkladığı raporda, salgının insan hakları ve özgürlüklere etkilerini değerlendirdi. Raporla ilgili yaptığı değerlendirmede "korona krizinin zamanı geriye döndürdüğünü" söyleyen Af Örgütü Almanya Temsilcisi Markus Beeko, "İnsan hakları konusunda zaten 'ön hastalıkları' olan ülkelerde pandemi yıkıcı etkilere sebep oldu" diye konuştu.

Son yıllarda insan haklarında iyileşmeler kaydedildiğini, ancak şimdiyse Covid-19'un büyük adaletsizliklere yol açtığını ifade eden Beeko, sözlerini "Pandemiden iki, üç, dört yıl geriye dönme tehlikesi bulunduğu aşikar" diye sürdürdü. Otoriter hükümetlerin sayısının arttığına işaret eden Beeko, bunun da sivil topluma kısıtlamaları beraberinde getirdiğini belirterek "Pandeminin geriye dönüşü hızlandırdığını görüyoruz" dedi. Beeko, insan haklarının kriz durumlarında aslında bir koruma işlevi görmesi gerektiğini vurgulayarak "İnsan hakları, İkinci Dünya Savaşı'na ve Yahudi soykırımına bir yanıttı" değerlendirmesini yaptı.