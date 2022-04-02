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Af Örgütü: Rusya Ukrayna’da misket bombası kullandı

01.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Af Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’da ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef aldığını, kulanımı yasak misket bombalarını kullandığını açıkladı.

Af Örgütü: Rusya Ukrayna’da misket bombası kullandı

Ukrayna'daki saldırılarında misket bombası kullandığı iddia edilen Rusya’ya bir suçlama da Uluslararası Af Örgütü’nden (UAÖ) geldi.

UAÖ, bugün Berlin’de yapılan açıklamada, Rusya’nın uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombasını Ukrayna’da kullandığını tespit ettiklerini duyurdu.

İnsan hakları kuruluşu, tanık ifadeleri ve bölgeden edinilen delillere dayandırdığı suçlamasında ayrıca Rusya’nın yoğun sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığına, ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürdüğüne dikkat çekti.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarıyla sivil altyapıyı hedef aldığı belirtilirken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılama, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve ilaç temin edebilme haklarını kullanmasının da engellendiği, iletişimin de kesintiye uğratıldığı belirtildi.

UAÖ açıklamasında, Harkiv ve Mariupul’daki işgalde hayatta kalabilmiş olanların, "yaşanan insan hakları felaketinin ne denli büyük çaplı olduğu hakkında aynı bilgileri paylaştıkları ve bu bilgilerin de teyit edilebilir nitelikte olduğu" aktarıldı.

"Acilen insani yardım ulaştırılmalı"

UAÖ’nün Avrupa ve Orta Asya uzmanı Janine Uhlmannsiek, Rus işgali nedeniyle bu kentlere hapsedilmiş insanların hayati nitelikteki temel ihtiyaçlarının karşılanmadığına dikkat çekerken, acilen insanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmeleri için insani koridorlar oluşturulması, geride kalanlara da insani yardımların ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Uhlmannsiek, ayrıca uluslararası toplumun Ukrayna’daki vahşetten sorumlu olanların hakim karşısına çıkartılarak gerekli cezaları almalarını sağlaması gerektiğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Almanya’daki Federal Başsavcılığın konuyla ilgili başlattıkları soruşturmaların bu yönde atılmış önemli adımlar olduğunu belirtti.

epd/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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