Af Örgütü: Suudi cezaevlerinde işkence ve cinsel taciz var

Suudi Arabistan’da mayıs ayında yapılan operasyonlarda tutuklanan ve aralarında kadınların da bulunduğu insan hakları aktivistlerinin, sorguları sırasında işkence ve cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Uluslararası Af Örgütü üç farklı görgü tanığına dayandırarak yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Dahban cezaevinde tutulan aktivistlerin gözaltında kaldıkları süre içerisinde kendilerine elektrik verildiğini, kırbaçlandıklarını ve bu şiddetin kendilerini yürüyemeyecek ve ayakta tek başına duramayacak hale getirdiğini söylediklerini aktardı. Kadın bir aktivistin ise, kendisini sorguya çeken maskeli kişiler tarafından cinsel tacize uğradığı bildiriliyor.

"İnsan hakları alanındaki korkunç ihlallerin göstergesi”

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın insafsızca öldürülmesinden sadece birkaç hafta sonra gelen bu şoke edici işkence ve cinsel taciz haberleri, doğrulandığı takdirde, Suudi makamların insan hakları alanındaki başka korkunç ihlalleri ortaya koyuyor" ifadesini kullandı. Maalouf, aktivistlerin yalnızca barışçıl bir şekilde fikirlerini söylemelerine rağmen "iğrenç fiziksel acı çekmek zorunda kaldıklarını" belirtti. Suudi yetkililerden, bu suçlamalara yönelik henüz bir açıklama gelmedi.