HABER

Af Örgütü: ‘Türkiye Suriyeliler’i Zorla Geri Gönderiyor’ 

25.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı bir raporda, Türkiye’nin Suriye’de “güvenli bölge” olarak tesis etmek istediği yerlerde henüz çatışmalar sona ermemiş olmasına karşın, buraya zorla Suriyeli mültecileri gönderdiğini belirtti

Af Örgütü: ‘Türkiye Suriyeliler’i Zorla Geri Gönderiyor’ 

Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı bir raporda, Türkiye’nin Suriye’de “güvenli bölge” olarak tesis etmek istediği yerlerde henüz çatışmalar sona ermemiş olmasına karşın, buraya zorla Suriyeli mültecileri gönderdiğini belirtti.

Türkiye halen Suriye’deki 8 yıllık iç savaştan kaçan 3 milyon 600 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak Ankara, halk arasında mültecilere karşı hissiyatın zaman içinde olumsuza dönmesiyle birlikte, 2 milyona kadar mülteciyi Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturmayı planladığı bölgeye yerleştirmeyi ümit ediyor.

Ankara, şimdiye kadar 350 binin üzerinde Suriyeli mültecinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü açıklamıştı.

Af Örgütü raporunda, görüştükleri mültecilerin Suriye’ye gönüllü olarak döndüklerini belirten belgeleri imzalamaya Türk polisince fiziken zorlandıkları ya da tehdit edildiklerinden şikayet ettiğini aktardı.

Merkezi İngiltere’deki insan hakları örgütü, “Aslında Türkiye, Suriyeli mültecileri savaş bölgesine zorla döndürerek onların yaşamlarını ciddi tehlike altına sokuyor” ifadesini kullandı.

Af Örgütü, Temmuz ila Ekim aylarında yaptığı mülakatlara dayanarak, son aylarda zorla geri döndürülenlerin sayısının yüzlerce olduğunu tahmin ettiklerini ancak bunlardan 20’sini doğrulayabildiklerini belirtti.

Örgütün raporuna henüz Ankara’dan bir yanıt gelmedi ancak Türk hükümeti daha önce herhangi bir Suriyeli’nin iradesi dışında ülkesine geri gönderildiği iddialarını reddetmişti.

Af Örgütü Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Anna Shea, Türkiye’nin yıllar boyunca çok sayıda Suriyeli’ye kapılarını açmasından dolayı övgüyü hak ettiğini söylerken, “Ancak bu cömertliği insanları aktif bir çatışma bölgesine zorla göndermek suretiyle uluslararası ve iç yasaları delmek için gerekçe olarak kullanamaz” diye de ekledi.

Türkiye ve Rusya arasında hafta içinde Soçi’de varılan mutabakat, Ankara’nın terör örgütü olarak gördüğü Kürt YPG savaşçılarının sınırdan 30 kilometre geriye çekilmesini ve o bölgeye “güvenli ve gönüllü bir şekilde” mültecilerin yerleştirilmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitabında, sınırda oluşturulması planlanan güvenli bölgede çok sayıda yeni köy ve kent inşa etme planlarından söz etmişti.

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
ABD’de Rusya Soruşturmasıyla İlgili ‘Cezai Tahkikat’ İddiasıABD’de Rusya Soruşturmasıyla İlgili ‘Cezai Tahkikat’ İddiası
25 Ekim Amerikan Basınından Özetler25 Ekim Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

ABD'den yeni Suriye kararı

ABD'den yeni Suriye kararı

İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Türklere çirkin saldırı!

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.