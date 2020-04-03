HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Af Örgütü: Türkiye-Yunan sınırında iki sığınmacı öldürüldü

Af Örgütü: Türkiye-Yunan sınırında iki sığınmacı öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye-Yunanistan sınırında Mart ayında Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu iki sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Af Örgütü: Türkiye-Yunan sınırında iki sığınmacı öldürüldü

Örgüt, olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etti.Uluslararası Af Örgütü, Ankara'nın Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından Mart ayının başında Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan olayların bilançosuna ilişkin bir açıklama yaptı. Af Örgütü, Yunan güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az iki erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kadının ise hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.

Örgütün Avrupa Araştırma Direktörü Yardımcısı Massimo Moratti, "Güvende olmak için Türkiye'den Yunanistan’a yola çıktılar, ancak o kadar ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldılar ki en az iki kişi oldukça trajik bir biçimde katledildi" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin 43 yaşındaki Pakistan vatandaşı Muhammed Gülzarı, diğerinin ise 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed El-Arab olduğu bildirildi. Söz konusu iki sığınmacının 2-4 Mart tarihleri arasında Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede Yunanistan'a geçmeye çalışırken öldürüldükleri kaydedildi. Kayıp olan kadının da hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

"Adalardaki kamplar bir an önce boşaltılmalı"

Af Örgütü kapsamlı bir soruşturma talep ederken, Atina göçmenlerin üzerine ateş açıldığı iddialarını reddediyor. Bazı sığınmacı ve göçmenler de, Yunan sınır güçleri tarafından dövüldüklerini ve paralarına el konulduktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini kaydetmişti.

Uluslararası Af Örgütü, sınırı geçmeye çalışan yüzlerce sığınmacının da Yunan adalarında gözaltında tutulduğunu ve iltica başvurusunda da bulunamadığını belirtti. Örgüt, Atina'ya sığınmacıları güvenli bir konaklama için gereken hijyen koşullarını sağlamayan bu kamplardan tahliye etmesi çağrısı yaptı. Af Örgütü, ‘'COVID-19'un hızla yayılmasının bu hamlenin ivediliğini daha da artırdığına’’ dikkat çekti.

dpa / SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Korkunç! Her geçen dakika daha da artıyorKorkunç! Her geçen dakika daha da artıyor
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı

En Çok Okunan Haberler

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Seren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attı

Seren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
İsrail, Filistinli Bakan Fadi el-Hedmi'yi gözaltına aldı

İsrail, Filistinli Bakanı gözaltına aldı

AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız

AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız

Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Koronavirüs kabusu... Korkulan oldu, hasta sayısı 1 milyonu geçti

Korkunç! Her geçen dakika daha da artıyor

Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Senegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

Senegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.