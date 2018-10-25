HABER

Af Örgütü: Türkiye'de kamudan ihraç edilenler hala adalet bekliyor

25.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

Af Örgütü’nün raporunda Türkiye’de işine “keyfi olarak” son verilen 130 bin kamu çalışanının hala adalet beklediği belirtildi.

Af Örgütü: Türkiye'de kamudan ihraç edilenler hala adalet bekliyor

Örgütün Almanya şubesi, hükümeti “OHAL sırasında yetkilerini kötüye kullanmakla” suçladı.Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan raporda Türkiye'de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden bu yana kamudan ihraç edilenlerin adalet arayışına dikkat çekildi. İstanbul’da açıklanan “Dönüşü olmayan ihraçlar: Türkiye'de kamuda ihraç edilenler için çözüm yok” başlıklı raporda, kamudan “keyfi olarak ihraç edilen yaklaşık 130 bin kamu çalışanının iki yıldır adalet beklediği” belirtildi.

Raporda, kanun hükmünde kararnamelerle verilen ihraç kararlarını değerlendirmesi için kurulan "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu"nun 5 Ekim 2018 itibarıyla yapılan 128 bin başvurudan yalnızca 36 bini hakkında karar verdiğine ve bozulan ihraç kararlarının 2 bin 300'de kaldığı kaydedildi.

Af Örgütü Türkiye Şubesi Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, rapora ilişkin yaptığı açıklamada “Söz konusu ihraçların keyfi niteliği ortada olmasına rağmen ihraç kararlarını değerlendirmekle sorumlu olan Komisyon, uluslararası standartlara uygun davranamadı ve başlangıçtaki kusurlu ihraç kararlarını otomatik olarak onaylayan bir mekanizmaya dönüştü. Sürecin bütünü, adalete yapılan bir hakarettir“ ifadelerini kullandı.

Örgütün incelediği kararlarda başvuru sahiplerinin ihraç edildikten sonra en iyi ihtimalle yedi ay beklemek zorunda kaldığı belirtilerek, iki yılı aşkın süredir hala yanıt alamayanların da bulunduğu kaydedildi.

"Ne ile suçlandıklarını dahi bilmiyorlar”

Af Örgütü Almanya şubesinden Avrupa uzmanı Janine Uhlmannsiek, ihraç edilen polislerin, öğretmenlerin ve doktorların "hangi nedenle işlerini kaybettiklerini dahi tam olarak bilmediklerini” ifade etti. Uhlmannsiek, "Yani (kamudan ihraç edilenler) buna karşı çıkmak istediklerinde bilmedikleri suçlamalara karşı kendilerini savunmak durunda kalıyorlar” diye konuştu.

Türk hükümetini olağanüstü hal dönemindeki geniş yetkilerini kamu sektöründe istenmeyen kişileri ihraç etmek için kullanmakla suçlayan Uhlmannsiek, bunun genellikle "tasarlanmış suçlamalar ve tuhaf kanıtlar” yoluyla yapıldığını savundu. Uhlmannsiek “yanlış okulda okunmuş olmasının” ya da "yanlış bankada para bulundurmanın” dahi genellikle bu suçlamaları temellendirmek için yeterli görüldüğünü ifade etti.

DW,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!
CIA direktörüne ses kayıtları dinletildi iddiasıCIA direktörüne ses kayıtları dinletildi iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

İlginizi Çekebilir

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Erdoğan'a ilk sözünün ne olacağını açıkladı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Erdoğan'a ilk sözünün ne olacağını açıkladı

Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

AP'den Kaşıkçı cinayetine uluslararası soruşturma onayı

AP'den Kaşıkçı cinayetine uluslararası soruşturma onayı

Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

Bir bombalı paket de ünlü oyuncuya gönderildi!

Bir bombalı paket de ünlü oyuncuya gönderildi!

Suudi Arabistan'dan bir itiraf daha: Kaşıkçı cinayeti planlıydı

Suudi Arabistan'dan bir itiraf daha: Kaşıkçı cinayeti planlıydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.