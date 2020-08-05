HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Af Örgütü'ndan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Af Örgütü'ndan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

05.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin değil nasıl eksiksiz bir şekilde uygulanacağı tartışılmalı" çağrısında bulundu

Af Örgütü'ndan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme planıyla ilgili görüşmeyi ertelerken, Türkiye’de 5 Ağustos’ta ülke çapında iktidar partisinin sözleşmeden çekilme kararına karşı protestolar düzenlenecek.

Uluslararası Af Örgütü, kadınların bu eylemine destek veren bir bildiri yayınladı. Açıklamada, kurumun Türkiye şubesinden temsilcilerin 5 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek protestoya katılacağı belirtildi.

Bildiride ayrıca Türkiye’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde devletlere sorumluluk veren uluslararası bir anlaşma olan ve İstanbul’un adını taşıyan sözleşmeden çekilmek yerine, sözleşmenin “eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısı” yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar 5 Ağustos akşamı aralarında Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Antakya, Kocaeli ve Samsun’un da bulunduğu birçok kentte bir araya gelecek. Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz” mesajıyla ederek sözleşmenin feshedilmemesini talep edecek.

“İstanbul’un adını taşıyan sözleşmeden çıkma düşüncesi üzücü bir ironi”

2011 yılı Mayıs ayında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddet dahil kadına yönelik şiddet eylemlerinin hedef alındığı ve imzacı ülkelere sorumluluklar yüklenen ilk Avrupa sözleşmesi konumunda. 2014 yılında yürürlüğe giren tarihi sözleşmeye ilk imzayı atan ülke Türkiye olmuştu. Ancak hükümetin sözleşmeden geri çekilme planı hem yurt içinde hem de yurt dışında tepki çekmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü Kadın Hakları Araştırmacısı Anna Blus, “Eve kapanma gibi COVID-19 önlemleri ile birçok kadın ve kız çocuğun istismarcılarıyla aynı evde kısılıp kaldığı veya koruma ve destek hizmetlerine kolaylıkla erişmelerinin mümkün olmadığı, ayrıca kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddet haberlerinin arttığı bir dönemde bu sözleşmenin tartışılıyor olması gerçekten kaygı vericidir” şeklinde konuştu.

Blus ayrıca Türk yetkililerin ülkenin en tanınan, sembolik kentlerinden İstanbul’un adını taşıyan bu sözleşmeden geri çekilmeyi düşünmelerinin “üzücü bir ironi yarattığını” savundu.

Türkiye’de son yıllarda artan kadına yönelik şiddetin özellikle pandemi sürecinde daha da göze çarpmaya başladığına dikkat çeken Blus, “Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ilk Avrupa Konseyi üye devleti olmak yerine, sözleşmenin eksiksiz uygulanmasını sağlamalı ve kadınların ve kız çocukların haklarını daha iyi korumak ve geliştirmek için acilen harekete geçmelidir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunduAsansör boşluğunda cansız bedeni bulundu
Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bölücü olan kim?

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bölücü olan kim?

Antalya'da korkunç olay! Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de imamda koronavirüs çıktı: 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi

İmamda koronavirüs çıktı: 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi

Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturması: Takipsizlik kararı verildi

Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturması: Takipsizlik kararı verildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a yardım açıklaması

Türkiye, Beyrut'a Sahra Hastanesi kuracak

İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.