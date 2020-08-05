Af Örgütü'ndan Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar 5 Ağustos akşamı aralarında Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Antakya, Kocaeli ve Samsun’un da bulunduğu birçok kentte bir araya gelecek. Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz” mesajıyla ederek sözleşmenin feshedilmemesini talep edecek.

Bildiride ayrıca Türkiye’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde devletlere sorumluluk veren uluslararası bir anlaşma olan ve İstanbul’un adını taşıyan sözleşmeden çekilmek yerine, sözleşmenin “eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısı” yapıldı.

“İstanbul’un adını taşıyan sözleşmeden çıkma düşüncesi üzücü bir ironi”

2011 yılı Mayıs ayında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddet dahil kadına yönelik şiddet eylemlerinin hedef alındığı ve imzacı ülkelere sorumluluklar yüklenen ilk Avrupa sözleşmesi konumunda. 2014 yılında yürürlüğe giren tarihi sözleşmeye ilk imzayı atan ülke Türkiye olmuştu. Ancak hükümetin sözleşmeden geri çekilme planı hem yurt içinde hem de yurt dışında tepki çekmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü Kadın Hakları Araştırmacısı Anna Blus, “Eve kapanma gibi COVID-19 önlemleri ile birçok kadın ve kız çocuğun istismarcılarıyla aynı evde kısılıp kaldığı veya koruma ve destek hizmetlerine kolaylıkla erişmelerinin mümkün olmadığı, ayrıca kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddet haberlerinin arttığı bir dönemde bu sözleşmenin tartışılıyor olması gerçekten kaygı vericidir” şeklinde konuştu.

Blus ayrıca Türk yetkililerin ülkenin en tanınan, sembolik kentlerinden İstanbul’un adını taşıyan bu sözleşmeden geri çekilmeyi düşünmelerinin “üzücü bir ironi yarattığını” savundu.

Türkiye’de son yıllarda artan kadına yönelik şiddetin özellikle pandemi sürecinde daha da göze çarpmaya başladığına dikkat çeken Blus, “Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ilk Avrupa Konseyi üye devleti olmak yerine, sözleşmenin eksiksiz uygulanmasını sağlamalı ve kadınların ve kız çocukların haklarını daha iyi korumak ve geliştirmek için acilen harekete geçmelidir” dedi.

