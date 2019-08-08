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Af Örgütünden ABD için seyahat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 00:11 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, ABD'yi ziyaret edecekleri bu ülkedeki silahlı saldırıları gerekçe göstererek uyardı - Örgüt yayımladığı seyahat uyarısında, ABD'ye gideceklere kalabalık yerlerden, özellikle de kültürel etkinliklerden, ibadethanelerden, okullardan ve alışveriş merkezlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ABD'yi ziyaret etmeyi planlayanlara yönelik bu ülkedeki silahlı saldırıları gerekçe göstererek, seyahat uyarısı yayımladı.

İngiltere merkezli insan hakları teşkilatı Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı seyahat uyarısıyla, ABD'yi ziyaret etmeyi planlayanlara yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle "son derece dikkatli" olmaları tavsiyesinde bulundu.

"Uluslararası Af Örgütü, ABD'ye seyahat tavsiyesiyle dünya çapında herkesi dikkatli olmaya çağırıyor." ifadesine yer verilen metinde, bu ülkeyi ziyaret edenlerin "bir acil durum planlaması" yapması tavsiyesi de yer aldı.

Uyarının gerekçesi, "Bu seyahat tavsiyesi ABD'de devam eden yüksek düzeyde silahlı şiddet ışığında yapılmıştır." ifadeleriyle açıklandı.

Uyarıda, ABD'yi ziyaret edeceklerden "daima müteyakkız" olmaları ve ülkede her yerde silah bulanabileceğinin hatırlanması istendi.

- "Kalabalık yerlerden uzak durun"

ABD'ye gideceklere kalabalık yerlerden, özellikle de kültürel etkinliklerden, ibadethanelerden, okullardan ve alışveriş merkezlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu.

ABD'ye gideceklerin yerel barlarda, gece kulüplerinde ve kumarhanelerde de dikkatli olmaları istendi.

Uyarı metninde "Ziyaretçiler cinsiyetlerine, ırklarına, geldikleri ülkeye, etnik arka planlarına ve cinsel yöneliminlerine bağlı olarak silahlı şiddetin hedefi olmak bakımından daha yüksek risk altında olabilirler ve buna göre plan yapmalılar." değerlendirmesine yer verildi.

ABD'nin de uluslararası insan hakları hukukuna göre ziyaretçilere silahlı şiddet karşısında koruma sağlama yükümlülüğü olduğu hatırlatılan metinde, ABD'nin bu sorumluluğunu yerine getirmek için harekete geçmediği kaydedildi.

- ABD'deki saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere Uluslararası Af Örgütü

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