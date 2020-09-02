Af Örgütü’nden İran’a "yaygın işkence" suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, "İnsanlık Ayaklar Altında: İran'da Kasım 2019 protestolarından bu yana gerçekleştirilen toplu gözaltılar, kaybetmeler ve işkence" başlıklı raporunda kullandığı verileri, protestolara katılan, protestoları izleyen veya diğer kişilerin tanıklıklarına dayandırdı.

Raporda gözaltındaki protestoculara dayak, kırbaçlama, elektrik verme, zor pozisyonlarda durmaya zorlama, sahte infazlar, su altında tutarak nefessiz bırakma, cinsel şiddet, zorla kimyasal madde verme ve sağlık hizmetlerinden yoksun bırakma gibi yöntemlerle işkence uygulandığı belirtildi. Af Örgütü ayrıca tutuklulara cinsel şiddet uygulandığını da iddia etti.

Protestolar sırasında gözaltına alınanlara işkence uygulandığı belirtiliyor.Uluslararası Af Örgütü, İran İslam Cumhuriyeti'nde 2019'un Kasım ayında başlayan protestolardan bu yana işkencenin yaygınlaştığını rapor etti. Örgütün Salı günü açıkladığı raporuna göre, protestolarla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişiler işkenceye veya istismara uğradı.

İnsan hakları savunucularına göre, protestolar kapsamında yaklaşık 7 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 10 yaşındaki çocuklar ve silahla yaralanmalarının ardından tedavi olmak için hastaneye giden ve hastanede gözaltına alınan yaralı eylemcilerin de yer aldığı belirtildi.

Örgütün elde ettiği bilgilere göre, gözaltındaki kişilere, işkence yoluyla, söz konusu protestolara katıldıklarının yanı sıra muhalif gruplar, insan hakları savunucuları, İran dışındaki basın kuruluşları ve yabancı devletlerle bağlantıları olduğu yönünde "suçları itiraf" ettirildi. Bu "itiraflara" dayalı olarak bazı mahkumların ölüm cezasına çarptırıldıkları da raporda yer aldı.

Toplanan verilere göre yüzlerce kişinin asılsız suçlamalarla ve adil olmayan bir biçimde yargılandığını kaydeden örgüt, adaletsiz biçimde yargılanan gazeteciler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere, 500’ün üzerinde protestocu ve başka kişinin isim ve ayrıntılı bilgilerini de kayda geçti.

"Soruşturma komisyonu kurulsun"