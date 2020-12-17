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Af Örgütü’nden pandemi döneminde orantısız güç kullanımı uyarısı

17.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Af Örgütü’nden pandemi döneminde orantısız güç kullanımı uyarısı

Af Örgütü’nün raporunda pandemi sürecinde birçok ülkede polisin uyguladığı orantısız güce dikkat çekildi.

Türkiye'de 510 kişinin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması ''ifade özgürlüğü ihlali'' olarak nitelendirildi.İnsan hakları savunucularına göre, pandemi nedeniyle alınan önlemlerin uygulanma sürecinde bir çok ülkede polisin orantısız güç kullanımına tanık olunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) yayınladığı rapora göre bu süreçte polis şiddeti yalnızca insan hakları ihlallerine neden olmadı, aynı zamanda yer yer sağlık koşullarını daha da kötüleştirdi.

Örgütün Berlin'de açıklanan ve 60 ülkeyi mercek altına alan raporuna göre toplu gözaltılar, hukuka aykırı sınır dışı uygulamaları, baskınlar ve barışçıl gösterilere saldırgan müdahaleler yaşandı.

Raporda Türkiye'de geçen Mart ve Mayıs ayları arasında sosyal medyada yaptıkları "provokatif" koronavirüs paylaşımları nedeniyle ifadelerine başvurulmak üzere 510 kişi gözaltına alındı. Örgüt, uygulamayı ifade özgürlüğünün açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Diğer yandan İran'da cezaevlerindeki Covid-19 önlemlerinin yetersizliğini protesto eden göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve mermi kullanılması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Rapora göre, Kenya'da sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlüğe girmesinden beş gün sonra en az yedi kişi polis güçleri tarafından öldürüldü, 16 kişi hastanelik oldu. Angola'da da Mayıs ve Temmuz ayları arasında yedi gencin öldürüldüğü belirtildi.

Slovakya'da bir Roman yerleşkesinin ordu tarafından tamamen karantinaya alınmasının bu azınlığa ilişkin toplumdaki önyargılı bakışı güçlendirdiği belirtildi. Venezuela, Uganda ve Sri Lanka'da da güvenlik güçlerinin Covid-19 önlemlerinin uygulanma sürecinde özellikle mültecilere, LGBTi bireylere ve evsizlere karşı ırkçı ve ayrımcı bir tavır takındığı kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Almanya'dan Philipp Krüger, güvenlik güçlerinin pandemi sürecince de hukuk devleti ilkelerine sadık kalmak zorunda olduğunu hatırlatarak, "Yaptırımlar her zaman en son başvurulan araç olmalı" diye konuştu.

Krüger, insan haklarına getirilen sınırlamaların yalnızca kamu sağlığını korumak için gerekli olması ya da başka bir acil durum nedeniyle uygulanabileceğini savundu.

KNA, epd / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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