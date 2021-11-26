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Af Örgütü'nden Türkiye'ye Karşı İhlal Prosedürü Çağrısı

26.11.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört yıldan uzun süredir tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararına Uluslararası Af Örgütü’nden tepki geldi. Örgüt, Avrupa Konseyi’ne Türkiye’ye karşı harekete geçme çağrısı yaptı

Gezi davasının ikinci duruşmasında, dört yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verilmesine Uluslararası Af Örgütü’nden tepki geldi.

Örgütün, bugün mahkeme kararının açıklanmasının ardından yayınladığı mesajda, Avrupa Konseyi liderlerine, Salı günü Strasbourg’da yapılacak toplantıda Türkiye’ye karşı ihlal prosedürü başlatma çağrısı yapıldı.

Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muiznieks de konuyla ilgili olarak, “Türkiye’nin Osman Kavala’yı cezaevinden tahliye etmemek için öne sürdüğü gerekçeler miadını doldurdu. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Kavala’nın kişi hürriyeti hakkının ihlalidir ve Avrupa’nın insan hakları sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yönetimlerine seslenerek, Kavala’nın serbest bırakılması için “ellerinden geleni yapmaları” çağrısı yapan Muiznieks, “Bir ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince sahip olduğu yükümlülüklerini bu denli hiçe saydığı bir durumda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmek ve ihlal prosedürünü başlatmak zorundadır” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının üye devletler tarafından imzalanıp imzalanmadığını denetleme görevini yürüten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Eylül ayında yaptığı bir açıklamada Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki AİHM kararının 30 Kasım’a kadar uygulanması çağrısı yapılmış, aksi takdirde bu tarihten itibaren "ihlal prosedürü" yasal sürecine başlanacağı belirtilmişti. Komite, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararın da uygulanmasını talep ediyor.

Kavala’nın tutukluluk durumunun devam etmesi kararıyla sonuçlanan duruşma, birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davalarının duruşmasıydı. Birletirilen davada, taraftar grupları ve Kavala dahil toplam 51 kişi, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “askeri ve siyasi casusluk” gibi suçlamalarla yargılanıyor.

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