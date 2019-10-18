Af Örgütü'nden Türkiye'ye suçlama

Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'na (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) bağlı milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlemekle suçladı.

Af Örgütü'nden Cuma günü Berlin'de yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillerin de yaralandığı veya öldürüldüğü belirtildi. "Meskûn yerlere keyfi saldırılara ilişkin yoğun kanıtlar” olduğuna dikkat çekilerek bir apartman, bir fırın ve bir okula saldırı düzenlendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Suriyeli Kürt siyasetçi Hevrin Halef'in Suriye Milli Ordusu'nun bir parçasını oluşturan Ahrar el-Şarkiye adlı gruba mensup kişiler tarafından öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

Af Örgütü'nün hazırladığı rapor 12 ile 16 Ekim tarihleri arasında aralarında doktor, ilk yardım personeli, kaçmak zorunda kalan siviller, gazeteciler ve yardım örgütlerinin temsilcilerinin bulunduğu 17 görgü tanığının ifadesine dayanıyor.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının bölgede yaşayan siviller üzerinde "korkunç etkilerinin” olduğunu belirterek "Yine evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını, bombardıman, kaçırılma ve öldürülme korkusu altında yaşadıklarını” söyledi.