Af Örgütü’nden uluslararası topluma Belarus çağrısı

Rapora göre kötü muamele nedeniyle en az dört kişi öldü.Uluslararası Af Örgütü, Belarus güvenlik güçlerini 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini barışcıl şekilde protesto eden göstericilere işkence ve keyfi tutuklama uygulamakla suçladı.

Örgüt Belarus'taki durum hakkında Çarşamba günü yayınladığı raporda, ülkenin yargı sisteminin, faillerden hesap sormak yerine mağdurları cezalandırarak kötüye kullanıldığına işaret etti.

Belarus yargı sisteminin baskı ve işkence uygulamalarından sorumlu kişilerin kovuşturulmasında son derece başarısız olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü Almanya seksiyonundan Belarus uzmanı Jovanka Worner, "Belarus'ta barışçıl protestolara ve her türlü muhalefete acımasız baskılar aylardır artarak devam ediyor ve yeni bir seviyeye tırmanıyor" dedi. Uzman, bu nedenle uluslararası toplumun devreye girerek adaleti sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Çıplak aramaya maruz kaldılar"

Af Örgütü'nün raporunda, Belarus'ta yaklaşık 6 ay süren barışçıl protestolara katılan yüzlerce kişiye, sert müdahalelerle gözaltına alındıktan sonra işkence yapıldığının belgelendiği belirtiliyor. Raporda gözaltına alınanların "çıplak aramaya maruz kaldığı, darp edildiği ve uzun süre psikolojik baskı altında tutulduğu" kaydedilerek ayrıca günlerce "yiyecek, içme suyu ve tıbbi bakımdan da yoksun bırakıldıkları" ifade ediliyor.