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Af Örgütü’nün İddialarına Suudi Arabistan’dan Yalanlama

23.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’ı Mayıs ayından bu yana gözaltında tutulan ve aralarında kadın insan hakları savunucularının da olduğu aktivistlere yönelik kötü muameleyle suçlamıştı

Af Örgütü’nün İddialarına Suudi Arabistan’dan Yalanlama

Suudi Arabistan aralarında kadın insan hakları savunucularının da bulunduğu çok sayıda aktiviste işkence yaptığı iddialarını yalanladı. Riyad, Uluslararası Af Örgütü tarafından gündeme getirilen iddiaları asılsız olarak niteledi.

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suudi Arabistan hükümeti iddiaları kategorik olarak ve güçlü bir şekilde yalanlamaktadır. İsimsiz bazı ‘ifadelere’ ya da ‘bilgisi olan kaynaklara’ atıf yapılarak gündeme getirilen iddialar yanlıştır” denildi.

Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları örgütleri Suudi Arabistan’ı Mayıs ayından bu yana gözaltında tutulan ve aralarında kadın insan hakları savunucularının da olduğu aktivistlere yönelik kötü muameleyle suçlamıştı.

Mayıs ayındaki tutuklamalar Suudi Arabistan’ı fiili olarak yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın olası muhalifleri susturma operasyonu olarak nitelenen ve din adamları, aydınlarla aktivistlere yönelik gözaltı dalgasının ardından gelmişti.

Suudi Arabistan’da Mayıs ayından bu yana gözaltında tutulan aktivistlere yönelik işkence ve cinsel taciz iddiaları Riyad’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle uluslararası arenada sert tepkiyle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanması için kampanya başlatan kadınların da aralarında olduğu aktivistlerin sorgu sırasında darp edildiğini, işkenceye uğradığını ileri sürmüştü.

Af Örgütü Salı günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın insan hakları alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin ulusal güvenlik gerekçesiyle en az 10 kadın ve 7 erkeği gözaltına aldığını belirtmişti.

Gözaltına alınanlar arasında, kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının Haziran ayında kaldırılması öncesinde bu yönde kampanya yürüten üç kadın da vardı.

Uluslararası Af Örgütü bu 3 kadın aktivistin ifadelerine dayanarak, aktivistlerin bazılarına elektrik şoku verildiğini, bazılarının bu sebeple yürüyemediğini ve ayakta duramadığını iddia etmişti. Örgüte göre, bir aktivist tavandan asıldı. Başka bir ifadeye göre de gözaltına alınan kadınlardan biri maske giyen bir sorgu görevlisinin cinsel tacizine uğradı.

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