Af Örgütü’nün İddialarına Suudi Arabistan’dan Yalanlama

Suudi Arabistan aralarında kadın insan hakları savunucularının da bulunduğu çok sayıda aktiviste işkence yaptığı iddialarını yalanladı. Riyad, Uluslararası Af Örgütü tarafından gündeme getirilen iddiaları asılsız olarak niteledi.

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suudi Arabistan hükümeti iddiaları kategorik olarak ve güçlü bir şekilde yalanlamaktadır. İsimsiz bazı ‘ifadelere’ ya da ‘bilgisi olan kaynaklara’ atıf yapılarak gündeme getirilen iddialar yanlıştır” denildi.

Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları örgütleri Suudi Arabistan’ı Mayıs ayından bu yana gözaltında tutulan ve aralarında kadın insan hakları savunucularının da olduğu aktivistlere yönelik kötü muameleyle suçlamıştı.

Mayıs ayındaki tutuklamalar Suudi Arabistan’ı fiili olarak yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın olası muhalifleri susturma operasyonu olarak nitelenen ve din adamları, aydınlarla aktivistlere yönelik gözaltı dalgasının ardından gelmişti.

Suudi Arabistan’da Mayıs ayından bu yana gözaltında tutulan aktivistlere yönelik işkence ve cinsel taciz iddiaları Riyad’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle uluslararası arenada sert tepkiyle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor.