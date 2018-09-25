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Af teklifi kabul edilirse Emrah Serbes, 1 yıl sonra tahliye olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

İZMİR- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün (51) ile kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, MHP’nin meclise sunduğu 5 yıllık indirimi kapsayan af teklifinin kabil edilmesi durumunda 1 yıl sonra denetimli serbestlikle tahliye olacak.

Af teklifi kabul edilirse Emrah Serbes, 1 yıl sonra tahliye olacak

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün (51) ile kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, MHP’nin meclise sunduğu 5 yıllık indirimi kapsayan af teklifinin kabil edilmesi durumunda 1 yıl sonra denetimli serbestlikle tahliye olacak.
Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi. Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi. Yazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca Serbes'in 3 yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el koyulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek'ten 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Serbes'e 'taksirle öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, 'bilinçli taksirle öldürme' hükümleri uygulanıp, cezası 13 yıl 4 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca Emrah Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verirken, cezada indirim de uygulamadı. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, MHP’nin meclise sunduğu af teklifi belirli suçlarda 5 yıllık bir indirimi kapsarken, yaptığı kazayla üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, teklifin yasalaşması halinde 1 yıl sonra özgürlüğüne kavuşabilecek. Aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının üçte ikisini çekecek olan Serbes’in cezası afla birlikte 2 yıla düşecek. Kazadan sonra teslim olan ve 1 yıldır da cezaevinde olan Serbes, 1 yıl sonra denetimli serbestlik hakkından yararlanarak tahliye olacak.

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Af teklifi kabul edilirse Emrah Serbes, 1 yıl sonra tahliye olacakAf teklifi kabul edilirse Emrah Serbes, 1 yıl sonra tahliye olacak

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