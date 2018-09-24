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Af teklifiyle ilgili yeni gelişme! MHP'den Alaattin Çakıcı yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

MHP, af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Af teklifi ile ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor" dedi. Yıldız, teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, 'magazinleştirmeyelim' yanıtını verdi.

MHP, af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

Kapsam dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk.

Türkiye'de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil."

'ÖNCELİKLE ISLAH EDİLMEMLİDİRLER'

"Rahşan affında erteleme, indirim, birbirine girmiştir. Hukuki hatalarla doludur. Rahşan affını inceledim. Bunun genişlemesi söz konusu olamaz" diyen Yıldız, uyuşturucu satıcılarının teklif kapsamında olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İçeride uyuşturucu baronu yok. Genellikle Doğu ve Güneydoğulu çocuklar. Cezaevlerinde tahrik edilebilecek çocuklardır. Öncelikle ıslah edilmelidir. Kamuoyunda torbacı olarak biliniyor. Yoksul halk kesimleri."

'ALAATTİN ÇAKICI İÇİN KANUN ÇIKMAZ'

Yıldız teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, 'magazinleştirmeyelim' tepkisini gösterdi. Yıldız, "Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır" dedi.

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MHP af teklifi Alaattin Çakıcı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanki bu teklifi çakıcı yı çıkarmak için verdiğinizi kimse bilmiyor,aman susun kimse duymasın!!
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