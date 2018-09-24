Af teklifiyle ilgili yeni gelişme! MHP'den Alaattin Çakıcı yanıtı

MHP, af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

Kapsam dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk.

Türkiye'de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil."

'ÖNCELİKLE ISLAH EDİLMEMLİDİRLER'

"Rahşan affında erteleme, indirim, birbirine girmiştir. Hukuki hatalarla doludur. Rahşan affını inceledim. Bunun genişlemesi söz konusu olamaz" diyen Yıldız, uyuşturucu satıcılarının teklif kapsamında olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: