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Afacan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ağrı’da düdüklü tencerenin içerisine girerek sıkışan çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucu yara almadan kurtarıldı.

Ağrı merkezde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda, bir çocuk düdüklü tencere ile oyun oynayınca içinde sıkışıp kaldı. Çocuğun kendi çabası ile düdüklü tencereden çıkamadığını fark eden ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler çocukla bir süre konuşup sakinleştirdikten sonra sıkıştığı düdüklü tencereden kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma sırasında bir süre ağlayan çocuk yara almadan düdüklü tencereden çıkarılınca büyük bir sevinç yaşadı. Aile itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Düdüklü tencere itfaiye

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