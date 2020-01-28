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AFAD: “11’i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, “Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1539’u taburcu edilmiş olup, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” denildi.AFAD, Elazığ’daki deprem sonrası yapılan iyileştirme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, “Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1539’u taburcu edilmiş olup, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” denildi.

AFAD, Elazığ’daki deprem sonrası yapılan iyileştirme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamada, “45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza da ulaşılmasıyla tamamlanmıştır. Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1539’u taburcu edilmiş olup, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” denildi.

“Toplam artçı sayısı 1279”
Artçı deprem sayısına ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, “Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.279’dir” ifadesi yer aldı. Açıklamada, yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 26 bin 397 çadır ulaştırıldığı, ayrıca Elazığ’da 65 bin 330 öğün, Malatya’da ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

“Toplam 68 milyon 666 bin 17 TL yardım toplanmıştır”
Yardım kampanyasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 41 milyon 86 bin 807 TL, SMS sisteminde 27 milyon 579 bin 210 TL olmak üzere toplam 68 milyon 666 bin 17 TL yardım toplanmıştır.”

16 bin 326 binanın hasar tespit çalışması tamamlandı
Açıklamada, hasar tespit çalışmalarına ilişkin, “Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 16 bin 326 binadan 381’ini yıkıldığı, 3 bin 442 ’sinin ağır hasar aldığı, 296’sının orta ve 5 bin 979’unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır” bilgisi kaydedildi.

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 148 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almaktadır.”

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