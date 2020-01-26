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AFAD: “19’unun büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 533 artçı deprem meydana geldi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 00:34 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 19’unun büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 533 artçı deprem meydana geldi” açıklamasında bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 19’unun büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 533 artçı deprem meydana geldi” açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamada, “6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 19’unun büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 533 artçı deprem meydana geldi” ifadeleri yer aldı. Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, “Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor. Alandaki çalışmalarda toplam 3 bin 733 personel görev yapıyor. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek veriyor” denildi.

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