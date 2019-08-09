AFAD 500 Bin TL Acil Yardım Ödeneği tahsis etti

Denizli’de meydana gelen Mw=6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD eş güdümünde iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD, oluşabilecek nakdi gereksinimler için ise 500 bin TL ödenek gönderdi. Bölgeye ulaştırılan çadır sayısı, ihtiyaç ve tedbirler doğrultusunda 505’i AFAD Bölgesel Lojistik Merkezlerinden olmak üzere 525’e çıkarıldı. Depremden sonra hastanelere başvuran 92 kişiden 85’i taburcu edilirken 7’sinin tedavisine devam ediliyor.

Geceyi AFAD Aile Çadırlarında geçiren vatandaşlara sıcak yemek ikram ediliyor. AFAD eş güdümünde alanda çalışan kuruluşlardan Türk Kızılay, 2.000 kişilik kahvaltı ve 1.000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Dün yaşanan 6.0’lık (Mw) deprem sonrası bölgede, büyüklükleri 0.8 ile 3.7 arasında değişen toplam 157 artçı meydana geldi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun koordine ettiği iyileştirme safhası çalışmaları, 14 kurum ve kuruluşun katkısıyla sürdürülüyor. 475 personelin görev aldığı çalışmalarda 44 araç, 27 ambulans, 2 sıcak yemek aracı, 4 jeneratör ve 1 helikopter kullanılıyor. İhtiyaca göre barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgede 50 kişilik 25 ekiple hasar tespit analizleri yapılıyor.

Bölgede, depremi yaşayan vatandaşlara destek olmak için 10 kişilik psikosoyal destek ekibi çalışırken Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Isparta’dan 55 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı da alanda görev alıyor. Sahada koordinasyonun bir merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandı.

