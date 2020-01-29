AFAD: 68 depremzedenin tedavisine devam ediliyor

ANKARA,(DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1539'unun taburcu edildiği ve 11'i yoğun bakımda olmak üzere 68 kişinin tedavisine devam edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı bildirildi. Deprem nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1539'u taburcu edilmiş olup; 11'i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 depremin meydana geldiği ve toplam artçı sayısının ise 1279 olduğu kaydedildi.

320 TIR YARDIM MALZEMESİ DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILDI

AFAD'ın açıklamasında Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca oluşturulan 286 kişilik psikososyal destek ekibinin ziyaretlerde bulunduğu kaydedilerek, "320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4312 ısıtıcı ve 6436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

16 BİN 326 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDI

Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yaptığı belirtilen açıklamada, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 16 bin 326 binadan 381'inin yıkıldığı, 3442'sinin ağır, 296'sının orta ve 5979'unun az hasarlı olarak tespit edildiği kaydedildi. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği ve 6163 binanın ise hasarsız olduğu açıklandı.

