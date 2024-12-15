HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD açıkladı: '80 kişilik ekibi Sednaya cezaevine gönderiyoruz'

AFAD açıkladı: '80 kişilik ekibi Sednaya cezaevine gönderiyoruz'

15.12.2024 23:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya cezaevine ekip gönderilecek. 80 kişilik bir uzman ekibi seçildi. Arama-kurtarma faaliyetleri sürecek.

AFAD açıkladı: '80 kişilik ekibi Sednaya cezaevine gönderiyoruz'

AFAD'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

80 KİŞİLİK EKİP GİDER GİTMEZ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK!

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afad
En Çok Okunan Haberler
Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Mayotte’yi Chido Kasırgası vurdu! Çok sayıda ölü var: "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız"

Mayotte’yi Chido Kasırgası vurdu! Çok sayıda ölü var: "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız"

Belediye başkanından küçücük çocuğa akılalmaz sorular: Tepki yağıyor

Belediye başkanından küçücük çocuğa akılalmaz sorular: Tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.