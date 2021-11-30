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  4. AFAD açıkladı! İşte İstanbul’da lodosun bilançosu

AFAD açıkladı! İşte İstanbul’da lodosun bilançosu

30.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dün etkili olan lodos nedeniyle 93 çatı uçtu, 233 ağaç devrildi, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaş yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti.

AFAD açıkladı! İşte İstanbul’da lodosun bilançosu

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) İstanbul'da etkili olan lodosun bilançosunu açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29.11.2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgâr, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 2075 ihbar alındığı bildirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir. 112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde İstanbul AFAD Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindedir” ifadeleri kullanıldı.

İHA

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İstanbul
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