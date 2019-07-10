AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca afet çalışmaları yapacak

AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı’nda bir yıl boyunca afetlerle ilgili çalışmalar yapacak. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AFAD Başkanlığımız bugün hem yurt içi afet yönetiminde hem de uluslararası acil durumlarda yardım götürme konusunda Türkiye’nin yüz akı kurumlardan birisi haline gelmiştir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı’nı yaptı. AFAD tarafından ilan edilen ve bir yıl boyunca çeşitli eğitimler, seminerler ve konferanslarla devam edecek olan Afetlere Hazırlık Yılı kampanyasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AFAD Başkanlığında düzenlenen tanıtım programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Şube başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

1999’da İstanbul’da yaşanan depremin ardından yaşanan zorlukları ve tedbirsizlikleri hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, “16 Ağustos 1999’da ortalama bir İstanbullunun depremle ilgili anlatacağı çok büyük bir hatırası veya tecrübesi yoktu. 3-4 şiddetindeki birkaç küçük hadisenin haricinde deprem İstanbul’un sadece duyduğu bir şeydi. Çünkü 1999’dan önceki en son ve yıkıcı deprem 1894 yılındaydı. Kesinlikle hatırlamıyordu. İstanbul’un bir gece ansızın sallanabileceğini sevdiklerimizi kaybedebileceğimizi hayatlarımızın alt üst olabileceğini unutmuştuk. Farkında değildik ve bilmiyorduk. Oysa Mimar Sinan biliyordu. Süleymaniye’yi yapan işçiler de, o günün İstanbullusu da biliyordu. Çünkü onlar depremi ve yıkımı yaşamışlardı. 1999’un İstanbul’u ya bilmiyordu ya da unutmuştuk. Hatırladık ve hepimiz tekrar bilinçlendik. Artık hepimizin uzun uzun anlatabileceği bir deprem hatırası var” şeklinde konuştu.

İnsanların neden olabileceği tehditlere ve doğal afetlerde oluşan kayıplara değinen İçişleri Bakanı Soylu, “Savaşlar, terör ve şiddet, uyuşturucuya bağlı ölümler, trafik kazaları doğrudan insanoğlu tarafından üretilen tehditlerdir. Bunun yanında bir de kontrolümüzde olmayan tehditler var. Dünyada 1989 ve 2003 arası meydana gelen afet sayısı 4 bin 129’dur. 2004 ve 2018 arası dönemde ise dünyadaki afet sayısı yüzde 27 artışla 5 bin 227 olmuştur. Ortaya koyduğu tahribat açısından yüzde 45’lik oranla depremler en ölümcül doğal afet türüdür. Sel baskınları ise yüzde 24 oranla ikinci sıradadır” ifadesini kullandı.