AFAD: "Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir"

AFAD: "Akdeniz\u2019de Mu\u011fla Marmaris a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 04.28\u2019de 5.4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana gelmi\u015ftir"G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...PARTNER Ramo'nun Fato\u015f'u \u00f6yle bir elbise giydi ki... G\u00f6\u011f\u00fcs dekoltesiyle yorum ya\u011fd\u0131K\u0131z\u0131lay Ba\u015fkan\u0131'ndan 'Ensar' iddialar\u0131na cevap!
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