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  4. AFAD: "Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir"

AFAD: "Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 04:56 | Son Güncelleme

AFAD: "Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir"

AFAD: "Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir"

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