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AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

08.12.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle, son 24 saatte 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi ve 7 çatı uçması olayının medyana geldiğini belirterek, 6 aracın mahsur kaldığını ve 2 trafo ile 1 teknenin de zarar gördüğünü bildirdi.

AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve yağışın çeşitli olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ve ihbarlara ilgili kurumların sevk edildiği ifade edilen açıklamada, müdahale çalışmalarına AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerinin katıldığı hatırlatıldı.

Son 24 saat içerisinde fırtınanın hızının saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarının ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayının medyana geldiği bildirilen açıklamada, 6 aracın mahsur kaldığı, 2 trafo ve 1 teknenin de zarar gördüğü kaydedildi.

DİKKAT VE TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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