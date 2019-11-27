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AFAD: "Arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 21:39 | Son Güncelleme

"15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak son derece titizlikle hareket ediyor" -"Arnavutluk'taki depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları yola çıktı"

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası bölgeye giden AFAD koordinasyonundaki ekipler, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü olan Dıraç'ın Thumane ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipte yer alan 15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeye giden koordinasyon ekibinde yer alan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi de depremzedelere tıbbi destek verirken, Türk Kızılayı ve AFAD İnsani Yardım Ekibi, aile çadırları kurarak acil insani ihtiyaçları karşılıyor.

Arnavutluk'un yardım çağrısı yapması sonrası 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibi bölgeye ulaştı. Depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları da hemen yola çıktı.

Depremden etkilenen 23 Türk vatandaşı bölgeden tahliye edilirken, enkazdan yaralı çıkan Türk vatandaşları ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İzmir'e getirilerek hastaneye sevk edildi.

Arnavutluğun Dıraç Şehrinde 26 Kasım sabahı 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 650'yi aşkın kişinin yaralandığı ülkede, çok sayıda bina da hasar gördü. Şu ana kadar ulusal ve uluslararası ekipler tarafından 45 kişi enkaz altından kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye'den Arnavutluk için insani yardım seferberliği

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