HABER

AFAD, Arnavutluk’taki depremin merkez üssünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 21:08 | Son Güncelleme

6,2’lik depremin sarstığı Arnavutluk’a giden AFAD koordinasyonundaki Türk ekibi, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmaları yürütüyor.

6,2’lik depremin sarstığı Arnavutluk’a giden AFAD koordinasyonundaki Türk ekibi, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmaları yürütüyor. Ekipteki 15 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, depremin merkezi üssü olan Dıraç şehrinde enkazlarda canlı arıyor.

6,2’lik depremin sarstığı Arnavutluk’a giden AFAD koordinasyonundaki Türk Ekibi, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmaları yürütüyor. Ekipteki 15 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, depremin merkezi üssü olan Dıraç şehrinde enkazlarda canlı arıyor. AFAD koordinasyonundaki ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi depremzedelere tıbbi destek verirken Türk Kızılay ve AFAD İnsani Yardım Ekibi ise acil insani ihtiyaçları karşılamak için çalışıyor. Barınma ihtiyacı için bölgede AFAD aile çadırları kuruluyor.

Arnavutluk’un yardım çağrısına Türkiye’den hızlı yanıt
Türkiye, Arnavutluk’taki afetzedeleri kurtarmak, tedavi etmek ve hayatta tutmak için AFAD koordinasyonunda harekete geçti. Arnavutluk’un yardım çağrısı yapması ile harekete geçen Türkiye, çağrıya, 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibini 10. saatte ulaştırarak karşılık verdi. Aralarında AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay üyelerinin bulunduğu Türk Ekibi, depremin ilk akşamından itibaren alanda çalışıyor. AFAD Arama Kurtarma ekibi hayat kurtarmak için enkaz alanında gayret gösterirken AFAD İnsani Yardım Ekibi de bölgede ihtiyaç analizi yapıyor.

Ülkedeki Türk vatandaşları için tahliye ve transfer operasyonu
Ülkedeki depremden etkilenen 23 Türk vatandaşı, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tahliye ve transfer operasyonuyla Türkiye’ye getirildi. İlk gece Ankara’da misafir edilen vatandaşlardan 16’sı uçakla İzmir’deki, kalanı farklı şehirlerdeki evlerine ve ailelerine kavuşturuldu. Enkazdan yaralı çıkan vatandaş ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İzmir’e getirildi, hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Türkiye’den yüklenen insani yardım yola çıktı
Arnavutluk’taki depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılayı yardım tırlarını yola çıkardı. Türkiye’nin İnsani Yardım tırları, 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen setini bölgeye ulaştıracak.

Arnavutluk’ta yaşanan deprem
Ülkenin başkenti Tiran’a 30 km mesafede bulunan Dıraç şehrinde 26 Kasım sabahı TSİ 5.54’te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, ilk andan itibaren Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmelerde depremin ciddi şekilde hissedildiği bilgisini aldı. Şuana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 650 kişinin yaralandığı ülkede, pek çok bina da hasar gördü.

Dıraç, Thumane ve Kenete bölgesinde tamamen yıkık durumda bulunan 9 binada enkaz altında bulunan kişileri çıkarmak için arama kurtarma sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalarda şu ana kadar ulusal ve uluslararası ekipler tarafından 45 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sarraj’ı kabulü sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sarraj’ı kabulü sona erdi
Cankurtaran Tüneli’nde kaza: 1 ölü, 2 yaralıCankurtaran Tüneli’nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım

İlginç anlar: Bu ismi hiç unutmayacağım!

Balkondan düşerek ölen Siwar'ın boğazında morluklar olduğu belirlendi

Şüpheli ölüm davasında flaş gelişme: Otopsi raporunda...

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

İzmit'te bir kişi kızdığı avukatlara dehşeti yaşattı!

Kızdığı avukatlara dehşeti yaşattı!

İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti

Tarım ilacı içerek intihar etti!

Son dakika! Ankara'da geçen yıl düzenlenen bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'daki bombalı saldırıda istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.