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AFAD, Bakırköy’de ölen ailenin evindeki incelemelerini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Bakırköy’de ölen ailenin evinde incelemelerini tamamlayan AFAD ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Bakırköy’de ölen ailenin evinde incelemelerini tamamlayan AFAD ekipleri olay yerinden ayrıldı. İSTAÇ Hijyen ekibinin de eve gelerek incelmelerde bulunduğu görüldü.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hayatını kaybeden kişilerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen olduğunu belirledi. Evde AFAD’ın yaptığı incelemelerde siyanür tespit edildi. İhbar üzerine sabah saatlerinde eve giren AFAD ekipleri öğle saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Evdeki incelemelerini tamamlayan AFAD ekipleri olay yerinden ayrıldı.
Öte yandan, İSTAÇ Hijyen ekibinin de eve gelerek incelmelerde bulundu. Hijyen ekiplerinin incelenmek üzere evden bir kaç parça eşya aldığı görüldü.
Ailenin komşusu Süleyman Ali Şan, "Gayet iyi tanıyorum. 2-3 yıl önce benim arabama vurdu. Ufacık bir kağıt koydu üzerine. Bu devirde böyle bir insan var mı? Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü. Dört dörtlük bir insandı. En son 2-3 gün önce görüştüm" dedi.
Mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, "Tanıyordum. Komşumuzdu. arada sırada alışverişe gelirdi. Temiz bir aileydi. Maddi durumu sıkıntılı bir aile değildi. Olayın şokundayız yani. En son 2 gün önce geldi. Kuyumculuk işiyle uğraşıyordu. Maddi durumu iyiydi. Bir oğlu vardı.
Okula yeni başlamıştı" şeklinde konuştu.

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