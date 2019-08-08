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AFAD Başkanı bölgeye intikal ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda çalışmalar sürüyor.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda çalışmalar sürüyor. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremin meydana geldiği bölgeye intikal ediyor. İlk belirlemelere göre 23 kişinin hastanelere başvurduğu depremde, Afyonkarahisar Dazkırı’nın üç köyündeki ve Denizli Çardak’taki bazı binalar hasar gördü. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, konuşlanmak üzere ilçeye gidiyor.
İlk belirlemelere göre depremden sonra Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar’da 23 kişi hastanelere başvurdu. Depremde, Afyonkarahisar Dazkırı’nın Kızılören, Yüreğir ve Darıcılar köyü ile Denizli Çardak’taki bir cami, iki ahır ve kullanılmayan iki ev hasar gördü. Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar’daki AFAD Bölgesel Lojistik Merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz halinde bulunuyor.
Bölgedeki çalışmalarda AFAD Denizli ekiplerini takviye etmek üzere AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden ekipler yola çıktı. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği’nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri de teyakkuza geçirildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay’ından ekipler ve keşif için Emniyet Genel Müdürlüğünden bir helikopter bölgeye sevk edildi.
Deprem sonrası AFAD Denizli’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Manisa, Isparta, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve yakın çevrede hissedildi.

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