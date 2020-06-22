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AFAD Başkanı canlı yayında açıkladı! İşte Bursa'daki son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bursa'daki sel felaketine ilişkin son durumu açıklayan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu 'Meteoroloji verilerini yakından takip ediyoruz. Dün için de uyarılar vardı ama dar bir bölgede birikme olunca bu olay yaşandı' derken 'Kayıp kişiyle ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor.' diye konuştu.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Köyü’nde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev sular altında kaldı. Sel felaketinde şuana kadar 5 kişi hayatını kaybetti. CNNTürk canlı yayınına katılan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sel felaketindeki son durumu anlattı.

Güllüoğlu şunları ifade etti:

"Kayıp kişiyle ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kıyafetler bulundu. Bunların farklı farklı kişilere ait olma ihtimali de var. Bizzat arama bölgesine gittim. Vadi arasında zorlu bir bölge. Ama günün ışımayısla birlikte arka arkaya 3 vatandaşımıza eriştik. O yüzden inşallah son Derya Bilen'i (16) de en kısa zamanda buluruz diye umuyoruz. Şu anda AFAD arama kurtarma Jandarma Arama Kurtarma, STK'ların arama kurtarma birimleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölge bölge arama çalışmaları devam ediyor. Kayacık ve Narlıdere arasındaki bölgede aramalar yoğunlaştı. Zor ve dar bir bölge. Şu anda bize gelen başka bir ihbar yok. Meteoroloji verilerini yakından takip ediyoruz. Dün için de uyarılar vardı ama dar bir bölgede birikme olunca bu olay yaşandı.

Ne yazık ki dere kenarına yapılmış yapılaşmalar hayatı tehdit edebiliyor. Debisi yüksek bir karış su bile hayati tehlikeye neden oluyor. Yapılaşmayı dere kenarlarından uzak kurmak geriyor. Yoksa Allah korusun böyle can kayıpları yaşanabiliyor."

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