AFAD Başkanı, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında açıklamalarda bulunuyor.

Güllüoğlu, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edildi mi?" sorusuna "İlk günkü toplantıda Ekrem İmamoğlu da vardı. Yarın saat 10.00'da buluşmak üzere denilerek toplantı kapandı. Keşke gelseydi. Katılmamayı da tercih etmiş olablir. Toplantıya İBB Başkanı'nın gelmesi beklenirdi. İBB, AFAD'ın en önemli ortağı. Sonrasında davet edilmedi polemiği olması üzücü" diyerek yanıtladı.

İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

Güllüoğlu, "Bütün faktörler açısından bakıldığında değiliz. Her bireyin hazır olması gerekir." dedi.

TOPLANMA ALANLARI YETERLİ Mİ?

Güllüoğlu, "1999 depreminden sonra 400 küsur alan belirlenmiş. Yerel yönetimler belirlemiş. Bu alanlar değişmez alanlar değil. Buralar barınma alanı değiller. İstanbul'da yeterli barınma alanları var. İlk anda okullar barınma alanlarıdır. 130 civarında barınma alanımız var. 2 bin 850 civarında belirli toplanma alanı var"