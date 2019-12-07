HABER

AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

Güllüoğlu, "Kontrollü yıkım", "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Güllüoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" fotoğrafı için oy kullanan Güllüoğlu, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçti. Güllüoğlu'nun spor kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı oldu.

- "Yarışmayı sürdürülebilir ve uzun süreli hale getiren AA'yı tebrik ediyorum"

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan AFAD Başkanı Güllüoğlu, fotoğrafların gayet başarılı olduğunu belirterek, bu oylamayı geleneksel hale getirmesinden dolayı AA'yı tebrik etti.

Fotoğraf oylamasıyla bir yılın hatırlandığını kaydeden Güllüoğlu, haber kategorisinde oy verdiği fotoğrafın, AFAD ekiplerinin de 4 gün boyunca gece gündüz çalıştığı İstanbul'daki Yeşilyurt apartmanının yıkılması sonrası tehlikeye neden olan çevredeki binaların kontrollü yıkımına ilişkin fotoğraf olduğunu ifade etti. Afetlere hazırlık yılında aralık ayının temasının bina güvenliği olduğunu anımsatan Güllüoğlu, seçtiği fotoğrafın bina güvenliğinin önemini hatırlattığını söyledi.

Güllüoğlu, yaşam kategorisinde seçtiği engelli babanın engelli çocuğuyla oynadığı anın kaydedildiği fotoğrafın, Suriye'deki iç savaşta yaralanıp engelli kalanların hayatlarını hatırlatması açısından önemine işaret etti.

Spor kategorisinde oy verdiği engelli yüzücü fotoğrafının çok etkileyici olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, kendisini zayıf hisseden kişinin, bu fotoğrafa bakarak tekrar güçlenebileceğini bildirdi.

Güllüoğlu, milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'yu ve fotoğrafı çeken Erhan Elaldı'yı tebrik ederek bu karenin, çerçeveletip asılacak tarzda bir fotoğraf olduğunu dile getirdi.

- Yaralanan AA foto muhabiri Yalçın için geçmiş olsun dileği

Fotoğraf sanatı ya da fotoğrafçılığın zor bir meslek olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, Fransa'daki gösterileri takip ederken yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a ve Anadolu Ajansı camiasına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı: "Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz"Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı: "Geçmişte takılıp kalmış bir gençlik üretmek istemiyoruz"
Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışıPalandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte acı olay... Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü

Başkentte sabaha karşı acı olay...

Arjantin'de yeni hükümetin ilk hedefi belli oldu

Arjantin'de yeni hükümetin ilk hedefi belli oldu

Marmara Denizi'nde balık avı denetimi! 13 ton balığa el kondu

Tam 13 ton! Hepsine el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.