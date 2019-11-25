AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil. Afet, o şehrin, o ülkenin her bir kurumuyla, bireyiyle ancak hazırlıklı olabileceği bir konu." dedi.

Güllüoğlu, Sheraton Otel'de düzenlenen "Asya Afet Azaltma Konferansı"nın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya Afet Azaltma Merkezinin Japonya'nın desteğiyle faaliyet gösteren, Asya'dan 36 ülkenin üyeliğiyle afet risklerini azaltma konusunda çalışma yapan bir merkez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu merkeze 2018'de üye olduğunu anımsatan Güllüoğlu, geçen seneki toplantıda, bir sonraki konferansı Türkiye'de yapmayı teklif ettiklerini ve bu konunun olumlu karşılandığını ifade etti.

Japon Devlet Bakanı Masaaki Taira'nın yanı sıra 36 üye ülkenin temsilcisi ve afet kuruluşlarının yöneticileriyle konferansı gerçekleştirdiklerini dile getiren Güllüoğlu, toplantının 3 gün süreceğini söyledi.

- "Yaptığımız faaliyetleri paylaşma imkanı bulacağız"

Güllüoğlu, dünyanın fiziken en büyük kıtası olan Asya'nın afetlere de en fazla maruz kalan kıta olduğunu aktardı.