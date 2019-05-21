AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Aybastı’daki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Güllüoğlu, Aybastı ilçesinde yaşanan heyelanla ilgili alınan tedbirlerin can kaybını önlediğini söyledi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Aybastı’da yaşanan heyelan sonrası incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret eden Başkan Güllüoğlu, Aybastı ilçesi için devletin bütün imkanlarının kullanıldığını söyledi.

“Yaşanan olaydan ders çıkartarak tekerrürünü önleyeceğiz”

Ziyarette, Aybastı’da yaşanan afete değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, can kaybının olmamasının teselli verici olduğunu söyleyerek kaybolan malın yerine konması için devletin tüm gücünü seferber ettiğini belirtti. Başkan Güler, “Devletimiz tüm imkanlarıyla Aybastı’da yaşanan olaya müdahale etti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak iftar ve sahurda devamlı sıcak yemeklerini verdik. Tam teşekküllü bir mutfak tırı heyelan bölgesine konuşlandırdık. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımıza herhangi bir sıkıntı hissettirmemek için özel bir çalışma yaptık. Bunun dışında su, elektrik bunların hepsi temin edildi. Daha da önemlisi bütün tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Mal yerine konur zaten bununla ilgili çok güzel çalışmalar da yapıldı. Bundan sonra orayı tekrar eski haline getirmek için uğraşacağız” dedi.

“Bakanlığım dönemimde de MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) bana bağlıyken Türkiye’nin heyelan haritasını çıkartmıştık” diyen Başkan Güler, bu heyelan haritasını tekrar gözden geçirip bundan ders alarak yeni yerleşim merkezlerinin yaşam kalitesini daha güzel ve emin bir şekilde oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.