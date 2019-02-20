AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Çanakkale’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, “Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık. Bu sevindirici bir gelişme” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgilere göre, saat 21.23’te merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çanakkale’nin yanı sıra, çevre illerde ve İstanbul’da da hissedildi.

Konuyla ilgili konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık. Bu sevindirici bir gelişme. Köy köy irtibatı sürdürüyoruz. Her iki bölgeden de Marmara ve Ege’den hissedildiği bilgisine sahibiz. Şu ana kadar yıkım söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, ise konuya ilişkin olarak, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi’nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz" dedi.

